https://ria.ru/20240519/shturmoviki-1946960704.html

Российские военные проводят боевое слаживание штурмовых подразделений

Российские военные проводят боевое слаживание штурмовых подразделений - РИА Новости, 19.05.2024

Российские военные проводят боевое слаживание штурмовых подразделений

Военнослужащие Южной группировки российских войск проводят боевое слаживание штурмовых подразделений и обучение личного состава, используя различные виды... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T05:07

2024-05-19T05:07

2024-05-19T05:41

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки российских войск проводят боевое слаживание штурмовых подразделений и обучение личного состава, используя различные виды стрелкового вооружения, тренировки проходят на полигонах в тыловых районах специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ. "Тренировки регулярно, как возможность предоставляется, проводятся… Разные работы: двойки, тройки... Максимально стараемся тоже задействовать, чтобы прямо грамотно все отработать, чтоб люди понимали, привыкали", - сказал военнослужащий штурмового отряда с позывным "Рама". В сообщении ведомства отмечается, что штурмовые отряды предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ. На полигоне штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских лежек при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником. "Самое главное - чтобы, невзирая на свою должность, каждый человек отдавался этому профессиональному делу полностью, с душой… Стараюсь вокруг себя сформировать, сплотить именно такую команду", - добавил штурмовик с позывным "Кубань".

https://ria.ru/20240519/rezerv-1946959304.html

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