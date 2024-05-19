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Российские военные проводят боевое слаживание штурмовых подразделений
Российские военные проводят боевое слаживание штурмовых подразделений - РИА Новости, 19.05.2024
Российские военные проводят боевое слаживание штурмовых подразделений
Военнослужащие Южной группировки российских войск проводят боевое слаживание штурмовых подразделений и обучение личного состава, используя различные виды... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T05:07
2024-05-19T05:07
2024-05-19T05:41
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки российских войск проводят боевое слаживание штурмовых подразделений и обучение личного состава, используя различные виды стрелкового вооружения, тренировки проходят на полигонах в тыловых районах специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ. "Тренировки регулярно, как возможность предоставляется, проводятся… Разные работы: двойки, тройки... Максимально стараемся тоже задействовать, чтобы прямо грамотно все отработать, чтоб люди понимали, привыкали", - сказал военнослужащий штурмового отряда с позывным "Рама". В сообщении ведомства отмечается, что штурмовые отряды предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ. На полигоне штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских лежек при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником. "Самое главное - чтобы, невзирая на свою должность, каждый человек отдавался этому профессиональному делу полностью, с душой… Стараюсь вокруг себя сформировать, сплотить именно такую команду", - добавил штурмовик с позывным "Кубань".
https://ria.ru/20240519/rezerv-1946959304.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Российские военные проводят боевое слаживание штурмовых подразделений
МО: российские штурмовики проводят тренировки по боевому слаживанию на полигонах
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки российских войск проводят боевое слаживание штурмовых подразделений и обучение личного состава, используя различные виды стрелкового вооружения, тренировки проходят на полигонах в тыловых районах специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.
"Тренировки регулярно, как возможность предоставляется, проводятся… Разные работы: двойки, тройки... Максимально стараемся тоже задействовать, чтобы прямо грамотно все отработать, чтоб люди понимали, привыкали", - сказал военнослужащий штурмового отряда с позывным "Рама".
В сообщении ведомства отмечается, что штурмовые отряды предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ
. На полигоне штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских лежек при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником.
"Самое главное - чтобы, невзирая на свою должность, каждый человек отдавался этому профессиональному делу полностью, с душой… Стараюсь вокруг себя сформировать, сплотить именно такую команду", - добавил штурмовик с позывным "Кубань".