https://ria.ru/20240519/shkolnitsa-1947006261.html

СК назвал возможную причину смерти школьницы в Москве

СК назвал возможную причину смерти школьницы в Москве - РИА Новости, 19.05.2024

СК назвал возможную причину смерти школьницы в Москве

Найденная мертвой школьница, по одной из версий, могла погибнуть из-за отравления психотропными веществами, видимых признаков насильственной смерти нет, ее... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:54

2024-05-19T13:54

2024-05-19T15:41

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Найденная мертвой школьница, по одной из версий, могла погибнуть из-за отравления психотропными веществами, видимых признаков насильственной смерти нет, ее подруга госпитализирована, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее московская прокуратура сообщила об обнаружении на востоке Москвы, в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда, тела девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу. По данным ведомства, с заявлением о безвестном исчезновении девочки обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой. "Одной из версий смерти несовершеннолетней, предварительно, является отравление психотропными веществами", - сказали в столичном СК. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что тело школьницы обнаружено "без визуально видимых признаков насильственной смерти". Также в ведомстве указали, что из указанного парка в одну из больниц была доставлена подруга девочки с диагнозом отравление, предположительно, психотропными веществами. Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.

https://ria.ru/20240519/shkolnitsa-1947005340.html

https://ria.ru/20240320/deti-1934389227.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)