СК назвал возможную причину смерти школьницы в Москве
СК: найденная мертвой школьница могла погибнуть из-за отравления препаратами
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто обнаружения тела девочки на востоке Москвы. 19 мая 2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место обнаружения тела девочки на востоке Москвы. 19 мая 2024
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Найденная мертвой школьница, по одной из версий, могла погибнуть из-за отравления психотропными веществами, видимых признаков насильственной смерти нет, ее подруга госпитализирована, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Ранее московская прокуратура сообщила об обнаружении на востоке Москвы, в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда, тела девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу. По данным ведомства, с заявлением о безвестном исчезновении девочки обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой.
"Одной из версий смерти несовершеннолетней, предварительно, является отравление психотропными веществами", - сказали в столичном СК.
Кроме того, в пресс-службе сообщили, что тело школьницы обнаружено "без визуально видимых признаков насильственной смерти". Также в ведомстве указали, что из указанного парка в одну из больниц была доставлена подруга девочки с диагнозом отравление, предположительно, психотропными веществами.
Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.