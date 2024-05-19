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СК назвал возможную причину смерти школьницы в Москве - РИА Новости, 19.05.2024
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13:54 19.05.2024 (обновлено: 15:41 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/shkolnitsa-1947006261.html
СК назвал возможную причину смерти школьницы в Москве
СК назвал возможную причину смерти школьницы в Москве - РИА Новости, 19.05.2024
СК назвал возможную причину смерти школьницы в Москве
Найденная мертвой школьница, по одной из версий, могла погибнуть из-за отравления психотропными веществами, видимых признаков насильственной смерти нет, ее... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:54
2024-05-19T15:41
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Найденная мертвой школьница, по одной из версий, могла погибнуть из-за отравления психотропными веществами, видимых признаков насильственной смерти нет, ее подруга госпитализирована, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее московская прокуратура сообщила об обнаружении на востоке Москвы, в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда, тела девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу. По данным ведомства, с заявлением о безвестном исчезновении девочки обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой. "Одной из версий смерти несовершеннолетней, предварительно, является отравление психотропными веществами", - сказали в столичном СК. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что тело школьницы обнаружено "без визуально видимых признаков насильственной смерти". Также в ведомстве указали, что из указанного парка в одну из больниц была доставлена подруга девочки с диагнозом отравление, предположительно, психотропными веществами. Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.
https://ria.ru/20240519/shkolnitsa-1947005340.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал возможную причину смерти школьницы в Москве

СК: найденная мертвой школьница могла погибнуть из-за отравления препаратами

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто обнаружения тела девочки на востоке Москвы. 19 мая 2024
Место обнаружения тела девочки на востоке Москвы. 19 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место обнаружения тела девочки на востоке Москвы. 19 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Найденная мертвой школьница, по одной из версий, могла погибнуть из-за отравления психотропными веществами, видимых признаков насильственной смерти нет, ее подруга госпитализирована, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Ранее московская прокуратура сообщила об обнаружении на востоке Москвы, в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда, тела девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу. По данным ведомства, с заявлением о безвестном исчезновении девочки обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой.
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"Одной из версий смерти несовершеннолетней, предварительно, является отравление психотропными веществами", - сказали в столичном СК.
Кроме того, в пресс-службе сообщили, что тело школьницы обнаружено "без визуально видимых признаков насильственной смерти". Также в ведомстве указали, что из указанного парка в одну из больниц была доставлена подруга девочки с диагнозом отравление, предположительно, психотропными веществами.
Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.
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