https://ria.ru/20240519/shkolnitsa-1947005340.html

Источник: погибшая в Москве школьница состояла на учете в психдиспансере

Источник: погибшая в Москве школьница состояла на учете в психдиспансере - РИА Новости, 19.05.2024

Источник: погибшая в Москве школьница состояла на учете в психдиспансере

Школьница, погибшая, предположительно, от отравления психотропными веществами в Москве, состояла на учете в психоневрологическом диспансере, рассказал РИА... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:45

2024-05-19T13:45

2024-05-19T13:46

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Школьница, погибшая, предположительно, от отравления психотропными веществами в Москве, состояла на учете в психоневрологическом диспансере, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее московская прокуратура сообщила об обнаружении на востоке Москвы, в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда, тела девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу. Накануне, по данным ведомства, с заявлением о безвестном исчезновении девочки 2010 года рождения обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой. В свою очередь в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что по одной из версий, девочка могла скончаться в результате отравления психотропными веществами. Ее подруга госпитализирована. "По предварительным данным, погибшая девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240508/devochka-1944623297.html

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москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)