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Источник: погибшая в Москве школьница состояла на учете в психдиспансере - РИА Новости, 19.05.2024
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13:45 19.05.2024 (обновлено: 13:46 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/shkolnitsa-1947005340.html
Источник: погибшая в Москве школьница состояла на учете в психдиспансере
Источник: погибшая в Москве школьница состояла на учете в психдиспансере - РИА Новости, 19.05.2024
Источник: погибшая в Москве школьница состояла на учете в психдиспансере
Школьница, погибшая, предположительно, от отравления психотропными веществами в Москве, состояла на учете в психоневрологическом диспансере, рассказал РИА... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:45
2024-05-19T13:46
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Школьница, погибшая, предположительно, от отравления психотропными веществами в Москве, состояла на учете в психоневрологическом диспансере, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее московская прокуратура сообщила об обнаружении на востоке Москвы, в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда, тела девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу. Накануне, по данным ведомства, с заявлением о безвестном исчезновении девочки 2010 года рождения обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой. В свою очередь в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что по одной из версий, девочка могла скончаться в результате отравления психотропными веществами. Ее подруга госпитализирована. "По предварительным данным, погибшая девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240508/devochka-1944623297.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: погибшая в Москве школьница состояла на учете в психдиспансере

Школьница, тело которой нашли на востоке Москвы, была на учете в психдиспансере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Школьница, погибшая, предположительно, от отравления психотропными веществами в Москве, состояла на учете в психоневрологическом диспансере, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее московская прокуратура сообщила об обнаружении на востоке Москвы, в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда, тела девочки 2010 года рождения, пропавшей в пятницу. Накануне, по данным ведомства, с заявлением о безвестном исчезновении девочки 2010 года рождения обратилась ее мать, сообщив, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой.
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В свою очередь в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что по одной из версий, девочка могла скончаться в результате отравления психотропными веществами. Ее подруга госпитализирована.
"По предварительным данным, погибшая девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства.
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