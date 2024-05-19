https://ria.ru/20240519/sevastopol-1946996911.html

В Севастополе несколько домов повреждены при ночной атаке ВСУ

В Севастополе несколько домов повреждены при ночной атаке ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024

В Севастополе несколько домов повреждены при ночной атаке ВСУ

Несколько жилых домов повреждены из-за ночной атаки украинских войск на Севастополь, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T12:41

2024-05-19T12:41

2024-05-19T23:59

севастополь

краснодарский край

россия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Несколько жилых домов повреждены из-за ночной атаки украинских войск на Севастополь, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 дрон ВСУ, 57 из которых — над Краснодарским краем, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба. <...> Пострадавших в результате ночной атаки ВСУ нет", — написал Развожаев. Специалисты Спасательной службы Севастополя, пиротехники МЧС и Росгвардии и коммунальные службы уже обследовали и убрали практически все упавшие осколки и суббоеприпасы для дальнейшего уничтожения, отметил он. Он напомнил, что при обнаружении суббоеприпаса нужно не подходить к нему, а сразу сообщать по телефону 112. Севастополь последние несколько дней почти каждую ночь подвергается массированным атакам ВСУ с применением ракетного вооружения и беспилотников, в том числе морских безэкипажных катеров.

https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946985376.html

https://ria.ru/20240519/pvo-1946964209.html

севастополь

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, краснодарский край, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия