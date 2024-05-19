https://ria.ru/20240519/sevastopol-1946996911.html
В Севастополе несколько домов повреждены при ночной атаке ВСУ
В Севастополе несколько домов повреждены при ночной атаке ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
В Севастополе несколько домов повреждены при ночной атаке ВСУ
Несколько жилых домов повреждены из-за ночной атаки украинских войск на Севастополь, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:41
2024-05-19T12:41
2024-05-19T23:59
севастополь
краснодарский край
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Несколько жилых домов повреждены из-за ночной атаки украинских войск на Севастополь, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 дрон ВСУ, 57 из которых — над Краснодарским краем, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба. <...> Пострадавших в результате ночной атаки ВСУ нет", — написал Развожаев. Специалисты Спасательной службы Севастополя, пиротехники МЧС и Росгвардии и коммунальные службы уже обследовали и убрали практически все упавшие осколки и суббоеприпасы для дальнейшего уничтожения, отметил он. Он напомнил, что при обнаружении суббоеприпаса нужно не подходить к нему, а сразу сообщать по телефону 112. Севастополь последние несколько дней почти каждую ночь подвергается массированным атакам ВСУ с применением ракетного вооружения и беспилотников, в том числе морских безэкипажных катеров.
https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946985376.html
https://ria.ru/20240519/pvo-1946964209.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, краснодарский край, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Севастополь, Краснодарский край, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Севастополе несколько домов повреждены при ночной атаке ВСУ
В Севастополе несколько домов повреждены при ночной атаке ВСУ, пострадавших нет