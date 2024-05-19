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Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости, 19.05.2024
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Отражение ракетной атаки на Севастополь завершено, поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T01:21
2024-05-19T01:21
2024-05-19T01:28
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Отражение ракетной атаки на Севастополь завершено, поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах", — написал он.Развожаев напомнил, что к суббоеприпасам нельзя подходить, их нельзя поднимать, об опасных находках следует сообщать спасательным службам.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Михаил Развожаев
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Развожаев: отражение ракетной атаки на Севастополь завершено