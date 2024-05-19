https://ria.ru/20240519/sevastopol-1946952321.html

Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости, 19.05.2024

Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

Отражение ракетной атаки на Севастополь завершено, поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T01:21

2024-05-19T01:21

2024-05-19T01:28

специальная военная операция на украине

севастополь

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Отражение ракетной атаки на Севастополь завершено, поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах", — написал он.Развожаев напомнил, что к суббоеприпасам нельзя подходить, их нельзя поднимать, об опасных находках следует сообщать спасательным службам.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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севастополь, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, михаил развожаев