https://ria.ru/20240519/sevastopol-1946950098.html

Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев

Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев - РИА Новости, 19.05.2024

Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев

По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T00:46

2024-05-19T00:46

2024-05-19T00:48

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

россия

михаил развожаев

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

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севастополь, происшествия, россия, михаил развожаев