https://ria.ru/20240519/sevastopol-1946950098.html
Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев
Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев - РИА Новости, 19.05.2024
Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев
По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T00:46
2024-05-19T00:46
2024-05-19T00:48
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, происшествия, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Россия, Михаил Развожаев
Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев
Развожаев: повреждения инфраструктуры при ракетной атаке Севастополя отсутствуют