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Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:46 19.05.2024 (обновлено: 00:48 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/sevastopol-1946950098.html
Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев
Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев - РИА Новости, 19.05.2024
Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев
По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T00:46
2024-05-19T00:48
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
россия
михаил развожаев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, происшествия, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Россия, Михаил Развожаев
Атака на Севастополь не затронула инфраструктуру, заявил Развожаев

Развожаев: повреждения инфраструктуры при ракетной атаке Севастополя отсутствуют

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияРоссияМихаил Развожаев
 
 
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