https://ria.ru/20240519/serviz-1947005962.html

Лучший чайный сервиз выбрали на Московской неделе интерьера и дизайна

Лучший чайный сервиз выбрали на Московской неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 19.05.2024

Лучший чайный сервиз выбрали на Московской неделе интерьера и дизайна

На IV Московской неделе интерьера и дизайна выбрали лучший чайный сервиз, участникам предлагалось разработать сервиз из пяти предметов – чашка, блюдце,... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:51

2024-05-19T13:51

2024-05-19T13:52

культура

москва

манеж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947005808_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_42ef160d214d3d165e493a73ed905317.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На IV Московской неделе интерьера и дизайна выбрали лучший чайный сервиз, участникам предлагалось разработать сервиз из пяти предметов – чашка, блюдце, заварочный чайник, сахарница, молочник, сообщает пресс-служба организаторов.Единственное условие – дизайн посуды должен был быть вдохновлен Москвой. За звание лучшего сервиза соревновались 15 участников. Победителем стал студент Виктор Кобец. Его проект смог передать красоту и уникальность Москвы через минималистичный дизайн."При создании дизайна я вдохновлялся дуэтом богатой московской архитектуры и технологических достижений города. Основополагающими объектами концепта стали формы башен "Эволюция", "Федерация" и "Меркурий", но я не мог не отметить и развитую транспортную систему Москвы. При проливании чайного напитка рельеф подкрашивается, что позволяет из неуклюжего пятна получить эстетичную карту одного из современных объектов транспортной инфраструктуры Москвы", - сказал победитель.Дизайн-проект победителя был представлен на IV Московской неделе интерьера и дизайна в ЦВЗ "Манеж".Московская неделя интерьера и дизайна проводится в четвертый раз. В этом году в "Манеже" собрались 985 производителей мебели и декора. Деловая программа включает в себя более 150 российских и зарубежных спикеров. Для гостей также проводятся различные мастер-классы, экскурсии и выступления приглашенных звезд.

https://ria.ru/20240518/orkestr-1946906581.html

https://ria.ru/20240306/putin-1931599362.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, манеж