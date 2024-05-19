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Лучший чайный сервиз выбрали на Московской неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 19.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:51 19.05.2024 (обновлено: 13:52 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/serviz-1947005962.html
Лучший чайный сервиз выбрали на Московской неделе интерьера и дизайна
Лучший чайный сервиз выбрали на Московской неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 19.05.2024
Лучший чайный сервиз выбрали на Московской неделе интерьера и дизайна
На IV Московской неделе интерьера и дизайна выбрали лучший чайный сервиз, участникам предлагалось разработать сервиз из пяти предметов – чашка, блюдце,... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:51
2024-05-19T13:52
культура
москва
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На IV Московской неделе интерьера и дизайна выбрали лучший чайный сервиз, участникам предлагалось разработать сервиз из пяти предметов – чашка, блюдце, заварочный чайник, сахарница, молочник, сообщает пресс-служба организаторов.Единственное условие – дизайн посуды должен был быть вдохновлен Москвой. За звание лучшего сервиза соревновались 15 участников. Победителем стал студент Виктор Кобец. Его проект смог передать красоту и уникальность Москвы через минималистичный дизайн."При создании дизайна я вдохновлялся дуэтом богатой московской архитектуры и технологических достижений города. Основополагающими объектами концепта стали формы башен "Эволюция", "Федерация" и "Меркурий", но я не мог не отметить и развитую транспортную систему Москвы. При проливании чайного напитка рельеф подкрашивается, что позволяет из неуклюжего пятна получить эстетичную карту одного из современных объектов транспортной инфраструктуры Москвы", - сказал победитель.Дизайн-проект победителя был представлен на IV Московской неделе интерьера и дизайна в ЦВЗ "Манеж".Московская неделя интерьера и дизайна проводится в четвертый раз. В этом году в "Манеже" собрались 985 производителей мебели и декора. Деловая программа включает в себя более 150 российских и зарубежных спикеров. Для гостей также проводятся различные мастер-классы, экскурсии и выступления приглашенных звезд.
https://ria.ru/20240518/orkestr-1946906581.html
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москва, манеж
Культура, Москва, Манеж
Лучший чайный сервиз выбрали на Московской неделе интерьера и дизайна

Лучший чайный сервиз из пяти предметов выбрали на Московской неделе дизайна

© Фото : Пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна Лучший чайный сервиз на Московской неделе интерьера и дизайна
Лучший чайный сервиз на Московской неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна
Лучший чайный сервиз на Московской неделе интерьера и дизайна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На IV Московской неделе интерьера и дизайна выбрали лучший чайный сервиз, участникам предлагалось разработать сервиз из пяти предметов – чашка, блюдце, заварочный чайник, сахарница, молочник, сообщает пресс-служба организаторов.
Единственное условие – дизайн посуды должен был быть вдохновлен Москвой. За звание лучшего сервиза соревновались 15 участников. Победителем стал студент Виктор Кобец. Его проект смог передать красоту и уникальность Москвы через минималистичный дизайн.
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"При создании дизайна я вдохновлялся дуэтом богатой московской архитектуры и технологических достижений города. Основополагающими объектами концепта стали формы башен "Эволюция", "Федерация" и "Меркурий", но я не мог не отметить и развитую транспортную систему Москвы. При проливании чайного напитка рельеф подкрашивается, что позволяет из неуклюжего пятна получить эстетичную карту одного из современных объектов транспортной инфраструктуры Москвы", - сказал победитель.
Дизайн-проект победителя был представлен на IV Московской неделе интерьера и дизайна в ЦВЗ "Манеж".
Московская неделя интерьера и дизайна проводится в четвертый раз. В этом году в "Манеже" собрались 985 производителей мебели и декора. Деловая программа включает в себя более 150 российских и зарубежных спикеров. Для гостей также проводятся различные мастер-классы, экскурсии и выступления приглашенных звезд.
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