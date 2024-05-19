https://ria.ru/20240519/sberbank-1946963053.html
"Сбер" видит спрос на исламский банкинг и среди не мусульман
"Сбер" видит спрос на исламский банкинг и среди не мусульман - РИА Новости, 19.05.2024
"Сбер" видит спрос на исламский банкинг и среди не мусульман
Сбербанк видит спрос на партнерские финансы среди клиентов, которые не исповедуют ислам, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T07:02
2024-05-19T07:02
2024-05-19T07:02
экономика
россия
казань
сбербанк россии
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Сбербанк видит спрос на партнерские финансы среди клиентов, которые не исповедуют ислам, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Безусловно, среди наших клиентов есть представители других конфессий, которые принципиально хотят получать финансирование и обслуживаться на принципах партнерского финансирования", - ответил он на вопрос о том, видят ли в банке спрос на исламские финансы среди тех, кто не исповедует ислам. "Многих людей в нашей бизнес-модели привлекает именно то, что банк и остальные участники сделки делят между собой как доходы, так и риски", - добавил топ-менеджер. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240518/defitsit-1946844818.html
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экономика, россия, казань, сбербанк россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Казань, Сбербанк России, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
"Сбер" видит спрос на исламский банкинг и среди не мусульман
Ганеев: Сбербанк видит спрос на партнерские финансы среди не исповедующих ислам
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Сбербанк видит спрос на партнерские финансы среди клиентов, которые не исповедуют ислам, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum".
"Безусловно, среди наших клиентов есть представители других конфессий, которые принципиально хотят получать финансирование и обслуживаться на принципах партнерского финансирования", - ответил он на вопрос о том, видят ли в банке спрос на исламские финансы среди тех, кто не исповедует ислам.
"Многих людей в нашей бизнес-модели привлекает именно то, что банк и остальные участники сделки делят между собой как доходы, так и риски", - добавил топ-менеджер.
Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани
14-19 мая.