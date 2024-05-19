https://ria.ru/20240519/samolet-1947012039.html

В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека

В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека - РИА Новости, 19.05.2024

В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека

В екатеринбургском аэропорту Кольцово cамолет авиакомпании "Уральские авиалинии" во время руления наехал на техника, сообщила пресс-служба Уральской... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T14:48

2024-05-19T14:48

2024-05-19T15:27

происшествия

уральские авиалинии

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153364/44/1533644491_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_6d302b638b96265a72aa9bb2aa16983e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. В екатеринбургском аэропорту Кольцово cамолет авиакомпании "Уральские авиалинии" во время руления наехал на техника, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант — "Уральские авиалинии", вылетающее рейсом Екатеринбург — Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. По предварительной информации, в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности", — уточнили в ведомстве.Работника аэропорта госпитализировали. Из-за инцидента рейс, который должен был вылететь в субботу в 4:15 мск, задержали на 3,5 часа.Свердловская транспортная прокуратура начала проверку произошедшего.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Кольцово, пострадавший — сотрудник авиакомпании "Уральские авиалинии".

https://ria.ru/20230925/draka-1898586888.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уральские авиалинии, екатеринбург