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В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека - РИА Новости, 19.05.2024
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14:48 19.05.2024 (обновлено: 15:27 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/samolet-1947012039.html
В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека
В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека - РИА Новости, 19.05.2024
В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека
В екатеринбургском аэропорту Кольцово cамолет авиакомпании "Уральские авиалинии" во время руления наехал на техника, сообщила пресс-служба Уральской... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:48
2024-05-19T15:27
происшествия
уральские авиалинии
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. В екатеринбургском аэропорту Кольцово cамолет авиакомпании "Уральские авиалинии" во время руления наехал на техника, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.&quot;Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант — &quot;Уральские авиалинии&quot;, вылетающее рейсом Екатеринбург — Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. По предварительной информации, в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности&quot;, — уточнили в ведомстве.Работника аэропорта госпитализировали. Из-за инцидента рейс, который должен был вылететь в субботу в 4:15 мск, задержали на 3,5 часа.Свердловская транспортная прокуратура начала проверку произошедшего.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Кольцово, пострадавший — сотрудник авиакомпании "Уральские авиалинии".
https://ria.ru/20230925/draka-1898586888.html
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происшествия, уральские авиалинии, екатеринбург
Происшествия, Уральские авиалинии, Екатеринбург
В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека

В аэропорту Екатеринбурга самолет во время руления наехал на техника

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. В екатеринбургском аэропорту Кольцово cамолет авиакомпании "Уральские авиалинии" во время руления наехал на техника, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«

"Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант — "Уральские авиалинии", вылетающее рейсом Екатеринбург — Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. По предварительной информации, в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности", — уточнили в ведомстве.

Работника аэропорта госпитализировали.
Из-за инцидента рейс, который должен был вылететь в субботу в 4:15 мск, задержали на 3,5 часа.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку произошедшего.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Кольцово, пострадавший — сотрудник авиакомпании "Уральские авиалинии".
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ПроисшествияУральские авиалинииЕкатеринбург
 
 
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