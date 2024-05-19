https://ria.ru/20240519/samolet-1947012039.html
В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека
В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека - РИА Новости, 19.05.2024
В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека
В екатеринбургском аэропорту Кольцово cамолет авиакомпании "Уральские авиалинии" во время руления наехал на техника, сообщила пресс-служба Уральской... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:48
2024-05-19T14:48
2024-05-19T15:27
происшествия
уральские авиалинии
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153364/44/1533644491_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_6d302b638b96265a72aa9bb2aa16983e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. В екатеринбургском аэропорту Кольцово cамолет авиакомпании "Уральские авиалинии" во время руления наехал на техника, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант — "Уральские авиалинии", вылетающее рейсом Екатеринбург — Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. По предварительной информации, в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности", — уточнили в ведомстве.Работника аэропорта госпитализировали. Из-за инцидента рейс, который должен был вылететь в субботу в 4:15 мск, задержали на 3,5 часа.Свердловская транспортная прокуратура начала проверку произошедшего.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Кольцово, пострадавший — сотрудник авиакомпании "Уральские авиалинии".
https://ria.ru/20230925/draka-1898586888.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153364/44/1533644491_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_b3a6bdb6847434bf959fe35dd268e091.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уральские авиалинии, екатеринбург
Происшествия, Уральские авиалинии, Екатеринбург
В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека
В аэропорту Екатеринбурга самолет во время руления наехал на техника