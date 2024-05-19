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В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск" - РИА Новости, 19.05.2024
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06:24 19.05.2024 (обновлено: 06:30 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/samolet-1946962137.html
В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск"
В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск" - РИА Новости, 19.05.2024
В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск"
В аэропорту Братска самолет Boeing 737, следовавший в Красноярск, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает Восточно-Сибирская РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T06:24
2024-05-19T06:30
происшествия
братск
красноярск
boeing 737
россия
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ИРКУТСК, 19 мая - РИА Новости. В аэропорту Братска самолет Boeing 737, следовавший в Красноярск, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Восемнадцатого мая 2024 года в вечернее время в аэропорту г. Братска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing 737, следовавший рейсом Хабаровск-Красноярск. На борту воздушного судна находилось 185 пассажиров. По предварительной информации, причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из них", - говорится в сообщении. Братская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту.
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происшествия, братск, красноярск, boeing 737, россия
Происшествия, Братск, Красноярск, Boeing 737, Россия
В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск"

Самолет из Хабаровска сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажира

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737
Самолет Boeing-737 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737. Архивное фото
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ИРКУТСК, 19 мая - РИА Новости. В аэропорту Братска самолет Boeing 737, следовавший в Красноярск, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Восемнадцатого мая 2024 года в вечернее время в аэропорту г. Братска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing 737, следовавший рейсом Хабаровск-Красноярск. На борту воздушного судна находилось 185 пассажиров. По предварительной информации, причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из них", - говорится в сообщении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Летевший из Хабаровска в Красноярск самолет совершил вынужденную посадку
Вчера, 18:00
Братская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту.
 
ПроисшествияБратскКрасноярскBoeing 737Россия
 
 
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