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В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск"
В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск" - РИА Новости, 19.05.2024
В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск"
В аэропорту Братска самолет Boeing 737, следовавший в Красноярск, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает Восточно-Сибирская РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T06:24
2024-05-19T06:24
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ИРКУТСК, 19 мая - РИА Новости. В аэропорту Братска самолет Boeing 737, следовавший в Красноярск, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Восемнадцатого мая 2024 года в вечернее время в аэропорту г. Братска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing 737, следовавший рейсом Хабаровск-Красноярск. На борту воздушного судна находилось 185 пассажиров. По предварительной информации, причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из них", - говорится в сообщении. Братская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту.
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Происшествия, Братск, Красноярск, Boeing 737, Россия
В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск"
Самолет из Хабаровска сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажира
ИРКУТСК, 19 мая - РИА Новости. В аэропорту Братска самолет Boeing 737, следовавший в Красноярск, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Восемнадцатого мая 2024 года в вечернее время в аэропорту г. Братска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing 737, следовавший рейсом Хабаровск-Красноярск. На борту воздушного судна находилось 185 пассажиров. По предварительной информации, причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из них", - говорится в сообщении.
Братская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту.