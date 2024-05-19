https://ria.ru/20240519/samolet-1946962137.html

В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск"

В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск" - РИА Новости, 19.05.2024

В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск"

В аэропорту Братска самолет Boeing 737, следовавший в Красноярск, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает Восточно-Сибирская РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T06:24

2024-05-19T06:24

2024-05-19T06:30

происшествия

братск

красноярск

boeing 737

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ИРКУТСК, 19 мая - РИА Новости. В аэропорту Братска самолет Boeing 737, следовавший в Красноярск, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Восемнадцатого мая 2024 года в вечернее время в аэропорту г. Братска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing 737, следовавший рейсом Хабаровск-Красноярск. На борту воздушного судна находилось 185 пассажиров. По предварительной информации, причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из них", - говорится в сообщении. Братская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту.

https://ria.ru/20240518/samolet-1946915096.html

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происшествия, братск, красноярск, boeing 737, россия