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СМИ: Путин на следующей неделе пообщается с руководителями предприятий ОПК - РИА Новости, 19.05.2024
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17:40 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/putin-1947035036.html
СМИ: Путин на следующей неделе пообщается с руководителями предприятий ОПК
СМИ: Путин на следующей неделе пообщается с руководителями предприятий ОПК - РИА Новости, 19.05.2024
СМИ: Путин на следующей неделе пообщается с руководителями предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, как ожидается, пообщается с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T17:40
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россия
владимир путин
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, как ожидается, пообщается с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил в воскресенье журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Также глава российского государства продолжит работать с регионами, предстоят и международные контакты.
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
СМИ: Путин на следующей неделе пообщается с руководителями предприятий ОПК

Зарубин: Путин на следующей неделе пообщается с руководителями предприятий ОПК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, как ожидается, пообщается с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил в воскресенье журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
Также глава российского государства продолжит работать с регионами, предстоят и международные контакты.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности
10 декабря 2023, 14:07
 
РоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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