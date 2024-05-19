https://ria.ru/20240519/putin-1947035036.html

СМИ: Путин на следующей неделе пообщается с руководителями предприятий ОПК

СМИ: Путин на следующей неделе пообщается с руководителями предприятий ОПК - РИА Новости, 19.05.2024

СМИ: Путин на следующей неделе пообщается с руководителями предприятий ОПК

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, как ожидается, пообщается с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T17:40

2024-05-19T17:40

2024-05-19T17:40

россия

владимир путин

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, как ожидается, пообщается с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил в воскресенье журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Также глава российского государства продолжит работать с регионами, предстоят и международные контакты.

https://ria.ru/20231210/putin-1914916818.html

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россия, владимир путин, павел зарубин