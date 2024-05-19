https://ria.ru/20240519/pozhar-1947069557.html

Площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве увеличилась

Площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве увеличилась - РИА Новости, 19.05.2024

Площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве увеличилась

Площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T23:32

2024-05-19T23:32

2024-05-19T23:32

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что торгово-офисное здание горит в Москве на площади 800 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало. "По уточнённой информации, площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240220/pozhar-1928551724.html

москва

россия

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)