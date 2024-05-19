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Площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве увеличилась
Площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве увеличилась - РИА Новости, 19.05.2024
Площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве увеличилась
Площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T23:32
2024-05-19T23:32
2024-05-19T23:32
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что торгово-офисное здание горит в Москве на площади 800 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало. "По уточнённой информации, площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240220/pozhar-1928551724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве увеличилась
МЧС: площадь пожара в торгово-офисном здании в Москве выросла до 1,2 тыс кв м