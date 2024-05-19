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В Москве загорелось торгово-офисное здание

В Москве загорелось торгово-офисное здание - РИА Новости, 19.05.2024

В Москве загорелось торгово-офисное здание

Торгово-офисное здание горит в Москве на площади 800 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T22:57

2024-05-19T22:57

2024-05-19T23:05

москва

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Торгово-офисное здание горит в Москве на площади 800 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба МЧС России."В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве 19.05.2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Щербаковская улица, дом 5А. Происходит загорание в торгово-офисном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.По данным сервиса "Яндекс Карты", по указанному адресу находится управа района Соколиная гора.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)