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В Москве загорелось торгово-офисное здание - РИА Новости, 19.05.2024
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22:57 19.05.2024 (обновлено: 23:05 19.05.2024)
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В Москве загорелось торгово-офисное здание
В Москве загорелось торгово-офисное здание - РИА Новости, 19.05.2024
В Москве загорелось торгово-офисное здание
Торгово-офисное здание горит в Москве на площади 800 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T22:57
2024-05-19T23:05
москва
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Торгово-офисное здание горит в Москве на площади 800 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба МЧС России."В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве 19.05.2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Щербаковская улица, дом 5А. Происходит загорание в торгово-офисном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.По данным сервиса "Яндекс Карты", по указанному адресу находится управа района Соколиная гора.
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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелось торгово-офисное здание

В Москве загорелось торгово-офисное здание на 800 квадратных метрах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Торгово-офисное здание горит в Москве на площади 800 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба МЧС России.
«
"В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве 19.05.2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Щербаковская улица, дом 5А. Происходит загорание в торгово-офисном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
По данным сервиса "Яндекс Карты", по указанному адресу находится управа района Соколиная гора.
 
МоскваПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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