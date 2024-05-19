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В Пермском крае три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 19.05.2024
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17:11 19.05.2024 (обновлено: 17:28 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/pozhar-1947031288.html
В Пермском крае три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
В Пермском крае три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 19.05.2024
В Пермском крае три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
Три человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в многоквартирном доме в поселке Ныроб в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T17:11
2024-05-19T17:28
происшествия
пермский край
лесной
россия
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ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в многоквартирном доме в поселке Ныроб в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает пресс-служба регионального следкома. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 19 апреля в многоквартирном жилом доме на улице Лесной в поселке Ныроб случился пожар. На месте возгорания были обнаружены тела двух детей 2020 и 2021 годов рождения и женщины 1998 года рождения. Следователи назначили экспертизы, которые помогут установить причины пожара.
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происшествия, пермский край, лесной, россия
Происшествия, Пермский край, Лесной, Россия
В Пермском крае три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

В Пермском крае взрослый и двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме

© Фото : СУ СК России по Пермскому краюМесто пожара в многоквартирном доме в Пермском крае. 19 мая 2024
Место пожара в многоквартирном доме в Пермском крае. 19 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю
Место пожара в многоквартирном доме в Пермском крае. 19 мая 2024
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в многоквартирном доме в поселке Ныроб в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает пресс-служба регионального следкома.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 19 апреля в многоквартирном жилом доме на улице Лесной в поселке Ныроб случился пожар. На месте возгорания были обнаружены тела двух детей 2020 и 2021 годов рождения и женщины 1998 года рождения.
Следователи назначили экспертизы, которые помогут установить причины пожара.
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