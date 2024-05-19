https://ria.ru/20240519/pozhar-1947031288.html

В Пермском крае три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

В Пермском крае три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 19.05.2024

В Пермском крае три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

Три человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в многоквартирном доме в поселке Ныроб в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T17:11

2024-05-19T17:11

2024-05-19T17:28

происшествия

пермский край

лесной

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ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в многоквартирном доме в поселке Ныроб в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает пресс-служба регионального следкома. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 19 апреля в многоквартирном жилом доме на улице Лесной в поселке Ныроб случился пожар. На месте возгорания были обнаружены тела двух детей 2020 и 2021 годов рождения и женщины 1998 года рождения. Следователи назначили экспертизы, которые помогут установить причины пожара.

https://ria.ru/20240417/pozhar-1940534278.html

пермский край

лесной

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происшествия, пермский край, лесной, россия