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На Кубани ликвидировали открытое горение на овощной базе

На Кубани ликвидировали открытое горение на овощной базе - РИА Новости, 19.05.2024

На Кубани ликвидировали открытое горение на овощной базе

Открытое горение на овощной базе в краснодарском хуторе Ленина ликвидировано, сообщает в воскресенье МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T07:32

2024-05-19T07:32

2024-05-19T07:38

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Открытое горение на овощной базе в краснодарском хуторе Ленина ликвидировано, сообщает в воскресенье МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что загорелась кровля склада овощебазы, площадь возгорания составляла 3 тысячи квадратных метров. Позже МЧС сообщило, что, по уточненным данным, площадь пожара - 1 тысяча "квадратов"."В Краснодарском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

краснодарский край

россия

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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия