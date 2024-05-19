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На Кубани ликвидировали открытое горение на овощной базе
На Кубани ликвидировали открытое горение на овощной базе - РИА Новости, 19.05.2024
На Кубани ликвидировали открытое горение на овощной базе
Открытое горение на овощной базе в краснодарском хуторе Ленина ликвидировано, сообщает в воскресенье МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T07:32
2024-05-19T07:32
2024-05-19T07:38
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Открытое горение на овощной базе в краснодарском хуторе Ленина ликвидировано, сообщает в воскресенье МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что загорелась кровля склада овощебазы, площадь возгорания составляла 3 тысячи квадратных метров. Позже МЧС сообщило, что, по уточненным данным, площадь пожара - 1 тысяча "квадратов"."В Краснодарском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Кубани ликвидировали открытое горение на овощной базе
МЧС: на Кубани пожарные ликвидировали открытое горение на овощной базе