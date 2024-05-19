https://ria.ru/20240519/pozhar-1946962740.html

В Краснодарском крае локализовали пожар на складе овощебазы

В Краснодарском крае локализовали пожар на складе овощебазы - РИА Новости, 19.05.2024

В Краснодарском крае локализовали пожар на складе овощебазы

Пожар в краснодарском хуторе Ленина, где горит кровля склада овощной базы, локализован на 1 тысяче квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T06:56

2024-05-19T06:56

2024-05-19T06:56

происшествия

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пожар в краснодарском хуторе Ленина, где горит кровля склада овощной базы, локализован на 1 тысяче квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что в хуторе загорелась кровля склада овощебазы, сообщалось, что площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. Позже МЧС сообщило, что, по уточненным данным, площадь пожара - 1 тысяча "квадратов". "В 6.43 пожар локализован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)