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В Краснодарском крае локализовали пожар на складе овощебазы
В Краснодарском крае локализовали пожар на складе овощебазы - РИА Новости, 19.05.2024
В Краснодарском крае локализовали пожар на складе овощебазы
Пожар в краснодарском хуторе Ленина, где горит кровля склада овощной базы, локализован на 1 тысяче квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T06:56
2024-05-19T06:56
2024-05-19T06:56
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пожар в краснодарском хуторе Ленина, где горит кровля склада овощной базы, локализован на 1 тысяче квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что в хуторе загорелась кровля склада овощебазы, сообщалось, что площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. Позже МЧС сообщило, что, по уточненным данным, площадь пожара - 1 тысяча "квадратов". "В 6.43 пожар локализован", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае локализовали пожар на складе овощебазы
МЧС: в краснодарском хуторе Ленина локализовали пожар на складе овощебазы