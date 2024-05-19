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На Кубани загорелась кровля склада овощной базы
На Кубани загорелась кровля склада овощной базы - РИА Новости, 19.05.2024
На Кубани загорелась кровля склада овощной базы
Кровля склада овощной базы горит в краснодарском хуторе Ленина, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T06:40
2024-05-19T06:40
2024-05-19T06:43
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кровля склада овощной базы горит в краснодарском хуторе Ленина, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Сообщение о пожаре по адресу Краснодар, хутор Ленина, улица Обрезная поступило в 05.55. По прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что горит по всей площади кровля отдельно стоящего склада овощной базы на площади 3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожар тушат 49 специалистов и 11 единиц техники МЧС России.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, краснодар
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Россия, Краснодар
На Кубани загорелась кровля склада овощной базы
На Кубани загорелась кровля склада овощной базы на три тысячи квадратных метров