https://ria.ru/20240519/pozhar-1946962586.html

На Кубани загорелась кровля склада овощной базы

На Кубани загорелась кровля склада овощной базы - РИА Новости, 19.05.2024

На Кубани загорелась кровля склада овощной базы

Кровля склада овощной базы горит в краснодарском хуторе Ленина, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T06:40

2024-05-19T06:40

2024-05-19T06:43

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

россия

краснодар

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кровля склада овощной базы горит в краснодарском хуторе Ленина, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Сообщение о пожаре по адресу Краснодар, хутор Ленина, улица Обрезная поступило в 05.55. По прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что горит по всей площади кровля отдельно стоящего склада овощной базы на площади 3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожар тушат 49 специалистов и 11 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

краснодарский край

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, краснодар