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На Сахалине загорелись более 40 дачных домов и хозяйственных построек - РИА Новости, 19.05.2024
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06:26 19.05.2024 (обновлено: 08:02 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946962277.html
На Сахалине загорелись более 40 дачных домов и хозяйственных построек
На Сахалине загорелись более 40 дачных домов и хозяйственных построек - РИА Новости, 19.05.2024
На Сахалине загорелись более 40 дачных домов и хозяйственных построек
Более 40 дачных домов и хозяйственных построек загорелись в селе Восток на Сахалине, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА новости в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T06:26
2024-05-19T08:02
происшествия
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая — РИА Новости. Более 40 дачных домов и хозяйственных построек загорелись в селе Восток на Сахалине, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА новости в региональном главке МЧС России. "Информация о возгорании семи дачных домов и 36 хозяйственных построек в населенном пункте Восток Поронайского района поступила пожарным ночью 19 мая. В 6.21 (22.21 мск субботы) огонь удалось локализовать на площади 2 100 квадратных метров, а примерно через три часа и полностью ликвидировать", — рассказал представитель пресс-службы. По его информации, к тушению привлекались 21 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России – один человек и одна единица техники.
https://ria.ru/20240518/pozhary-1946946564.html
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происшествия, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине загорелись более 40 дачных домов и хозяйственных построек

В селе Восток на Сахалине загорелись 7 дачных домов и 36 хозяйственных построек

© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая — РИА Новости. Более 40 дачных домов и хозяйственных построек загорелись в селе Восток на Сахалине, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА новости в региональном главке МЧС России.
"Информация о возгорании семи дачных домов и 36 хозяйственных построек в населенном пункте Восток Поронайского района поступила пожарным ночью 19 мая. В 6.21 (22.21 мск субботы) огонь удалось локализовать на площади 2 100 квадратных метров, а примерно через три часа и полностью ликвидировать", — рассказал представитель пресс-службы.
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По его информации, к тушению привлекались 21 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России – один человек и одна единица техники.
 
ПроисшествияРоссияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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