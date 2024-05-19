https://ria.ru/20240519/pozhar-1946959454.html

В Приморье произошел пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса

В Приморье произошел пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса - РИА Новости, 19.05.2024

В Приморье произошел пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса

В Красноармейском районе Приморья локализовали крупный пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса, площадь возгорания составила 8 тысяч квадратных... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T04:17

2024-05-19T04:17

2024-05-19T04:17

происшествия

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. В Красноармейском районе Приморья локализовали крупный пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса, площадь возгорания составила 8 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре."Около 1 часа 40 минут (19.40 мск - ред.) 19 мая 2024 года произошло возгорание продуктов переработки древесины на территории производственного комплекса ПСМК "Энергия" на улице Колхозной в селе Богуславец Красноармейского района. Площадь возгорания составила 8 тысяч квадратных метров. Огнеборцы краевой противопожарной службы локализовали пожар и не допустили распространения пламени на соседний цех", - говорится в сообщении.Отмечается, что для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехали работники прокуратуры Красноармейского района. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой намерено оценить обеспечение пожарной безопасности на предприятии.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

приморский край

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происшествия, приморский край, россия