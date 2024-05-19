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В Приморье произошел пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса
В Приморье произошел пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса - РИА Новости, 19.05.2024
В Приморье произошел пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса
В Красноармейском районе Приморья локализовали крупный пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса, площадь возгорания составила 8 тысяч квадратных... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T04:17
2024-05-19T04:17
2024-05-19T04:17
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. В Красноармейском районе Приморья локализовали крупный пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса, площадь возгорания составила 8 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре."Около 1 часа 40 минут (19.40 мск - ред.) 19 мая 2024 года произошло возгорание продуктов переработки древесины на территории производственного комплекса ПСМК "Энергия" на улице Колхозной в селе Богуславец Красноармейского района. Площадь возгорания составила 8 тысяч квадратных метров. Огнеборцы краевой противопожарной службы локализовали пожар и не допустили распространения пламени на соседний цех", - говорится в сообщении.Отмечается, что для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехали работники прокуратуры Красноармейского района. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой намерено оценить обеспечение пожарной безопасности на предприятии.
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происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
В Приморье произошел пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса
Прокуратура: в Приморье произошел пожар на лесоперерабатывающем комплексе
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. В Красноармейском районе Приморья локализовали крупный пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса, площадь возгорания составила 8 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Около 1 часа 40 минут (19.40 мск - ред.) 19 мая 2024 года произошло возгорание продуктов переработки древесины на территории производственного комплекса ПСМК "Энергия" на улице Колхозной в селе Богуславец Красноармейского района. Площадь возгорания составила 8 тысяч квадратных метров. Огнеборцы краевой противопожарной службы локализовали пожар и не допустили распространения пламени на соседний цех", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехали работники прокуратуры Красноармейского района. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой намерено оценить обеспечение пожарной безопасности на предприятии.