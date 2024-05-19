https://ria.ru/20240519/pogoda-1947008370.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 19.05.2024

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Температура в Москве в начале следующей недели поднимется до 25 градусов тепла, во вторник ожидаются ливни и майские грозы, сообщил в воскресенье РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T14:11

2024-05-19T14:11

2024-05-19T14:38

общество

москва

погода

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Температура в Москве в начале следующей недели поднимется до 25 градусов тепла, во вторник ожидаются ливни и майские грозы, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Как рассказал синоптик, предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется завершением метеорологической весны, ожидается переход к метеорологическому лету."После воскресных плюс 20 в понедельник термометры в Москве на пике солнца покажут летние плюс 20-25. Осадки маловероятны. В последующие двое суток атмосфера станет неустойчивой, в небе вырастут отдельные "башенки" мощных кучево-дождевых облаков высотой до 10,5 километра. Во вторник - плюс 20-25, но прошумят ливни, локально прогремят классические майские грозы", - рассказал специалист.Он добавил, что в среду холодный фронт принесет очаговые дожди и молниевые разряды. Ночью по-прежнему будет плюс 8-13 градусов, в дневные часы чуть выше - плюс 20 градусов.Во второй половине недели в Москве похолодает, ночью температура опустится до плюс 3 градусов, а днем вернется к плюс 23 градусам, сообщил Тишковец.По словам синоптика, во второй половине предстоящей недели инициатива в атмосфере будет принадлежать малооблачному антициклону скандинавского происхождения, центр которого выйдет на столичный регион."Погода будет ясная - "миллион на миллион". В ночь на четверг, из-за северо-восточного ветра, посвежеет до плюс 5-10, днем не выше плюс 15-20, а в пятницу, в условиях штиля, под утро ожидается самая холодная ночь, плюс 3-8, но днем потеплеет до плюс 18-23", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что в эти дни показания барометров станут аномально высокими, к утру пятницы - 762 миллиметра ртутного столба, что на 17-19 единиц выше нормы.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

https://ria.ru/20240519/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода