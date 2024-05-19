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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.05.2024
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09:04 19.05.2024 (обновлено: 09:38 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/pogoda-1946971171.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:04
2024-05-19T09:38
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода будет определяться западной периферией антициклона, поэтому небольшая облачность, осадки исключены… В таких условиях воздух прогреется до плюс 18-21, по области - плюс 17-22, это даже чуть-чуть, буквально на 1-2 градуса теплее, чем должно быть в мае", - рассказал Тишковец. Синоптик сообщил, что ветер в регионе будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240417/meteorolog-1940614290.html
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается небольшая облачность и до 21 градуса тепла

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода будет определяться западной периферией антициклона, поэтому небольшая облачность, осадки исключены… В таких условиях воздух прогреется до плюс 18-21, по области - плюс 17-22, это даже чуть-чуть, буквально на 1-2 градуса теплее, чем должно быть в мае", - рассказал Тишковец.
Синоптик сообщил, что ветер в регионе будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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