https://ria.ru/20240519/pogoda-1946971171.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T09:04

2024-05-19T09:04

2024-05-19T09:38

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода будет определяться западной периферией антициклона, поэтому небольшая облачность, осадки исключены… В таких условиях воздух прогреется до плюс 18-21, по области - плюс 17-22, это даже чуть-чуть, буквально на 1-2 градуса теплее, чем должно быть в мае", - рассказал Тишковец. Синоптик сообщил, что ветер в регионе будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240417/meteorolog-1940614290.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода