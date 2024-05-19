https://ria.ru/20240519/pogoda-1946971171.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:04
2024-05-19T09:04
2024-05-19T09:38
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода будет определяться западной периферией антициклона, поэтому небольшая облачность, осадки исключены… В таких условиях воздух прогреется до плюс 18-21, по области - плюс 17-22, это даже чуть-чуть, буквально на 1-2 градуса теплее, чем должно быть в мае", - рассказал Тишковец. Синоптик сообщил, что ветер в регионе будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240417/meteorolog-1940614290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается небольшая облачность и до 21 градуса тепла