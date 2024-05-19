https://ria.ru/20240519/podrostok-1946965662.html

В Красноярске подросток взял машину родителей и повредил десять автомобилей

В Красноярске подросток взял машину родителей и повредил десять автомобилей - РИА Новости, 19.05.2024

В Красноярске подросток взял машину родителей и повредил десять автомобилей

Сотрудники полиции задержали 16-летнего юношу, угнавшего машину у родителей и повредившего десять автомобилей на парковке в микрорайоне Солнечный в Красноярске, РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T07:43

2024-05-19T07:43

2024-05-19T07:43

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 16-летнего юношу, угнавшего машину у родителей и повредившего десять автомобилей на парковке в микрорайоне Солнечный в Красноярске, сообщает краевой главк МВД. По его данным, инцидент произошел в субботу вечером. В дежурную часть полка ДПС полиции Красноярска поступило сообщение об инциденте. Приехавший на место экипаж ДПС установил, что водитель иномарки повредил 10 стоящих автомобилей и скрылся в направлении поселка Сухая Балка. Предварительно, в результате никто не пострадал. "Нарушитель был разыскан сотрудниками Госавтоинспекции в СНТ "Луч", где он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Полицейскими установлено, что транспортным средством управлял 16-летний парень, который взял без спроса автомобиль у своих родителей. Молодой человек был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, показания прибора составили 0,50 мг/л выдыхаемого воздуха", - говорится в сообщении. В отношении него составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, отсутствие страхового полиса и оставление места ДТП.

https://ria.ru/20240508/dtp-1944804056.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярск