Рейтинг@Mail.ru
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 19.05.2024 (обновлено: 15:30 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/perekrytie-1947011605.html
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село - РИА Новости, 19.05.2024
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц, сообщила депутат парламента стран от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:40
2024-05-19T15:30
в мире
армения
азербайджан
россия
никол пашинян
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947011855_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fa828fa6f94d3ecff7021880a041731f.jpg
ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц, сообщила депутат парламента стран от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян. &quot;Полиция вновь перекрыла дорогу, ведущую в Киранц. Депутатов фракции &quot;Армения&quot; не пропускают туда без какого-либо письменного обоснования. Недавно прибыли &quot;черные береты&quot; (сотрудники спецподразделения полиции - ред.)&quot;, - написала Хамоян на своей странице в соцсети Facebook*.Позднее она сообщила, что оппозиционные депутаты обошли полицейские кордоны и добрались до села Киранц альтернативными путями.В субботу житель Киранца Артак Кахарян сообщил, что жителям двух домов в селе предписали покинуть свои жилища до 24 июня. Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели 15 мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан). С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html
https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html
армения
азербайджан
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947011855_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1c9d888bfe2e6832d1bb9465257488b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, россия, никол пашинян, ереван
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Никол Пашинян, Ереван
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село

В Армении полиция перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц

© Фото : Соцсети Агнессы ХамоянПолиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц. 19 мая 2024
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц. 19 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Соцсети Агнессы Хамоян
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц. 19 мая 2024
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц, сообщила депутат парламента стран от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян.
«

"Полиция вновь перекрыла дорогу, ведущую в Киранц. Депутатов фракции "Армения" не пропускают туда без какого-либо письменного обоснования. Недавно прибыли "черные береты" (сотрудники спецподразделения полиции - ред.)", - написала Хамоян на своей странице в соцсети Facebook*.

Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Лидер протестов в Армении анонсировал скорое начало интенсивной борьбы
16 мая, 20:24
Позднее она сообщила, что оппозиционные депутаты обошли полицейские кордоны и добрались до села Киранц альтернативными путями.
В субботу житель Киранца Артак Кахарян сообщил, что жителям двух домов в селе предписали покинуть свои жилища до 24 июня.
Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели 15 мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан).
С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением
20 апреля, 14:34
 
В миреАрменияАзербайджанРоссияНикол ПашинянЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала