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Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село - РИА Новости, 19.05.2024
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц, сообщила депутат парламента стран от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:40
2024-05-19T14:40
2024-05-19T15:30
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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц, сообщила депутат парламента стран от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян. "Полиция вновь перекрыла дорогу, ведущую в Киранц. Депутатов фракции "Армения" не пропускают туда без какого-либо письменного обоснования. Недавно прибыли "черные береты" (сотрудники спецподразделения полиции - ред.)", - написала Хамоян на своей странице в соцсети Facebook*.Позднее она сообщила, что оппозиционные депутаты обошли полицейские кордоны и добрались до села Киранц альтернативными путями.В субботу житель Киранца Артак Кахарян сообщил, что жителям двух домов в селе предписали покинуть свои жилища до 24 июня. Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели 15 мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан). С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html
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в мире, армения, азербайджан, россия, никол пашинян, ереван
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Никол Пашинян, Ереван
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село
В Армении полиция перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц
ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц, сообщила депутат парламента стран от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян.
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"Полиция вновь перекрыла дорогу, ведущую в Киранц. Депутатов фракции "Армения" не пропускают туда без какого-либо письменного обоснования. Недавно прибыли "черные береты" (сотрудники спецподразделения полиции - ред.)", - написала Хамоян на своей странице в соцсети Facebook*.
Позднее она сообщила, что оппозиционные депутаты обошли полицейские кордоны и добрались до села Киранц альтернативными путями.
В субботу житель Киранца Артак Кахарян сообщил, что жителям двух домов в селе предписали покинуть свои жилища до 24 июня.
Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели 15 мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан).
С 9 мая на площади Республики в Ереване
у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.