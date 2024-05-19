https://ria.ru/20240519/perekrytie-1947011605.html

Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село

Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село - РИА Новости, 19.05.2024

Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село

Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц, сообщила депутат парламента стран от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T14:40

2024-05-19T14:40

2024-05-19T15:30

в мире

армения

азербайджан

россия

никол пашинян

ереван

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947011855_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fa828fa6f94d3ecff7021880a041731f.jpg

ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц, сообщила депутат парламента стран от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян. "Полиция вновь перекрыла дорогу, ведущую в Киранц. Депутатов фракции "Армения" не пропускают туда без какого-либо письменного обоснования. Недавно прибыли "черные береты" (сотрудники спецподразделения полиции - ред.)", - написала Хамоян на своей странице в соцсети Facebook*.Позднее она сообщила, что оппозиционные депутаты обошли полицейские кордоны и добрались до села Киранц альтернативными путями.В субботу житель Киранца Артак Кахарян сообщил, что жителям двух домов в селе предписали покинуть свои жилища до 24 июня. Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели 15 мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан). С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html

https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

армения

азербайджан

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, россия, никол пашинян, ереван