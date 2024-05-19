https://ria.ru/20240519/pakistan-1947053894.html

Пакистан выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета Раиси

Пакистан выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета Раиси - РИА Новости, 19.05.2024

Пакистан выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета Раиси

Премьер-министр и президент Пакистана выразили обеспокоенность в связи с аварией вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T20:07

2024-05-19T20:07

2024-05-19T20:07

в мире

иран

пакистан

хосейн амир абдоллахиан

шехбаз шариф

ильхам алиев

авария с вертолетом президента ирана

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр и президент Пакистана выразили обеспокоенность в связи с аварией вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана и главу МИД страны, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. "Услышал тревожные новости из Ирана относительно вертолета президента Сейеда Эбрахима Раиси. С большим волнением жду хороших новостей. Наши молитвы и наилучшие пожелания адресованы достопочтенному президенту Раиси и всему иранскому народу", - написал премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X. Президент Пакистана Асиф Али Зардари также выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета иранского президента. "Глубоко обеспокоен новостями об инциденте с вертолетом, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Абдоллахиан и другие. Мои искренние молитвы и добрые пожелания благополучия и безопасности президенту Раиси, чтобы он мог продолжать служить иранскому народу", - говорится в заявлении офиса президента Пакистана. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски. Однако спасательная операция осложнена темнотой и осадками, к месту ЧП невозможно проехать на транспорте.

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947042905.html

https://ria.ru/20240519/azerbaydzhan-1947047312.html

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пакистан

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в мире, иран, пакистан, хосейн амир абдоллахиан, шехбаз шариф, ильхам алиев, авария с вертолетом президента ирана