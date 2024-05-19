Пакистан выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета Раиси
Премьер и президент Пакистана обеспокоены в связи с аварией вертолета Раиси
© ISNA Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
© ISNA
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр и президент Пакистана выразили обеспокоенность в связи с аварией вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана и главу МИД страны, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган.
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"Услышал тревожные новости из Ирана относительно вертолета президента Сейеда Эбрахима Раиси. С большим волнением жду хороших новостей. Наши молитвы и наилучшие пожелания адресованы достопочтенному президенту Раиси и всему иранскому народу", - написал премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари также выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета иранского президента.
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"Глубоко обеспокоен новостями об инциденте с вертолетом, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Абдоллахиан и другие. Мои искренние молитвы и добрые пожелания благополучия и безопасности президенту Раиси, чтобы он мог продолжать служить иранскому народу", - говорится в заявлении офиса президента Пакистана.
Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски. Однако спасательная операция осложнена темнотой и осадками, к месту ЧП невозможно проехать на транспорте.