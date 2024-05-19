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Пакистан выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
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20:07 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/pakistan-1947053894.html
Пакистан выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета Раиси
Пакистан выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
Пакистан выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета Раиси
Премьер-министр и президент Пакистана выразили обеспокоенность в связи с аварией вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T20:07
2024-05-19T20:07
в мире
иран
пакистан
хосейн амир абдоллахиан
шехбаз шариф
ильхам алиев
авария с вертолетом президента ирана
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр и президент Пакистана выразили обеспокоенность в связи с аварией вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана и главу МИД страны, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. "Услышал тревожные новости из Ирана относительно вертолета президента Сейеда Эбрахима Раиси. С большим волнением жду хороших новостей. Наши молитвы и наилучшие пожелания адресованы достопочтенному президенту Раиси и всему иранскому народу", - написал премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X. Президент Пакистана Асиф Али Зардари также выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета иранского президента. "Глубоко обеспокоен новостями об инциденте с вертолетом, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Абдоллахиан и другие. Мои искренние молитвы и добрые пожелания благополучия и безопасности президенту Раиси, чтобы он мог продолжать служить иранскому народу", - говорится в заявлении офиса президента Пакистана. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски. Однако спасательная операция осложнена темнотой и осадками, к месту ЧП невозможно проехать на транспорте.
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947042905.html
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в мире, иран, пакистан, хосейн амир абдоллахиан, шехбаз шариф, ильхам алиев, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Иран, Пакистан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Шехбаз Шариф, Ильхам Алиев, Авария с вертолетом президента Ирана
Пакистан выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета Раиси

Премьер и президент Пакистана обеспокоены в связи с аварией вертолета Раиси

© ISNA Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
© ISNA
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр и президент Пакистана выразили обеспокоенность в связи с аварией вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана и главу МИД страны, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган.
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисково-спасательная группа добралась до места ЧП с вертолетом Раиси
Вчера, 18:38
«
"Услышал тревожные новости из Ирана относительно вертолета президента Сейеда Эбрахима Раиси. С большим волнением жду хороших новостей. Наши молитвы и наилучшие пожелания адресованы достопочтенному президенту Раиси и всему иранскому народу", - написал премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари также выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета иранского президента.
«
"Глубоко обеспокоен новостями об инциденте с вертолетом, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Абдоллахиан и другие. Мои искренние молитвы и добрые пожелания благополучия и безопасности президенту Раиси, чтобы он мог продолжать служить иранскому народу", - говорится в заявлении офиса президента Пакистана.
Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски. Однако спасательная операция осложнена темнотой и осадками, к месту ЧП невозможно проехать на транспорте.
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Азербайджан готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолета
Вчера, 19:10
 
В миреИранПакистанХосейн Амир АбдоллахианШехбаз ШарифИльхам АлиевАвария с вертолетом президента Ирана
 
 
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