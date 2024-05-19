"Укрэнерго" предупредила о повсеместных отключениях света с понедельника
"Укрэнерго" предупредила о повсеместных отключениях света на Украине с 20 мая
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила украинцев, что с понедельника они столкнутся с повсеместным отключением света, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на заявление компании.
В начале мая в "Укрэнерго" заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
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"Завтра на Украину возвращаются повсеместные отключения света", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает издание, график отключения света будет действовать с 18 часов вечера до полуночи по мск для всех категорий потребителей, при этом отключение не будет распространяться на объекты критической инфраструктуры.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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