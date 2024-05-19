https://ria.ru/20240519/otklyucheniya-1947058505.html

"Укрэнерго" предупредила о повсеместных отключениях света с понедельника

"Укрэнерго" предупредила о повсеместных отключениях света с понедельника - РИА Новости, 20.05.2024

"Укрэнерго" предупредила о повсеместных отключениях света с понедельника

Энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила украинцев, что с понедельника они столкнутся с повсеместным отключением света, сообщает украинское издание... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-19T20:59

2024-05-19T20:59

2024-05-20T00:06

в мире

украина

герман галущенко

укрэнерго

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила украинцев, что с понедельника они столкнутся с повсеместным отключением света, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на заявление компании. В начале мая в "Укрэнерго" заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. "Завтра на Украину возвращаются повсеместные отключения света", - говорится в сообщении издания.Как отмечает издание, график отключения света будет действовать с 18 часов вечера до полуночи по мск для всех категорий потребителей, при этом отключение не будет распространяться на объекты критической инфраструктуры. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.

https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго