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"Укрэнерго" предупредила о повсеместных отключениях света с понедельника - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:59 19.05.2024 (обновлено: 00:06 20.05.2024)
https://ria.ru/20240519/otklyucheniya-1947058505.html
"Укрэнерго" предупредила о повсеместных отключениях света с понедельника
"Укрэнерго" предупредила о повсеместных отключениях света с понедельника - РИА Новости, 20.05.2024
"Укрэнерго" предупредила о повсеместных отключениях света с понедельника
Энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила украинцев, что с понедельника они столкнутся с повсеместным отключением света, сообщает украинское издание... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-19T20:59
2024-05-20T00:06
в мире
украина
герман галущенко
укрэнерго
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила украинцев, что с понедельника они столкнутся с повсеместным отключением света, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на заявление компании. В начале мая в "Укрэнерго" заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. &quot;Завтра на Украину возвращаются повсеместные отключения света&quot;, - говорится в сообщении издания.Как отмечает издание, график отключения света будет действовать с 18 часов вечера до полуночи по мск для всех категорий потребителей, при этом отключение не будет распространяться на объекты критической инфраструктуры. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html
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в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго
В мире, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, Специальная военная операция на Украине
"Укрэнерго" предупредила о повсеместных отключениях света с понедельника

"Укрэнерго" предупредила о повсеместных отключениях света на Украине с 20 мая

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила украинцев, что с понедельника они столкнутся с повсеместным отключением света, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на заявление компании.
В начале мая в "Укрэнерго" заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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«

"Завтра на Украину возвращаются повсеместные отключения света", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, график отключения света будет действовать с 18 часов вечера до полуночи по мск для всех категорий потребителей, при этом отключение не будет распространяться на объекты критической инфраструктуры.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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