https://ria.ru/20240519/opasnost-1947045495.html

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 19.05.2024

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T18:58

2024-05-19T18:58

2024-05-19T18:58

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 18.37 по московскому времени.

https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1947017088.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков