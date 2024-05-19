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В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 19.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/opasnost-1947045495.html
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 19.05.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T18:58
2024-05-19T18:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 18.37 по московскому времени.
https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1947017088.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Гладков: в Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 18.37 по московскому времени.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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