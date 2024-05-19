https://ria.ru/20240519/opasnost-1947043057.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.05.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T18:39
2024-05-19T18:39
2024-05-19T18:56
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html
белгородская область
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РИА Новости
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность