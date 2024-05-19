https://ria.ru/20240519/opasnost-1946987353.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.05.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T11:05

2024-05-19T11:05

2024-05-19T11:10

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.Через десять минут, в 11.05 мск, ракетная опасность была отменена на всей территории области.

https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946985376.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия