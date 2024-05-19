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В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 19.05.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T05:56
2024-05-19T05:56
2024-05-19T05:58
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
россия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.Об опасности атаки беспилотников в Воронежской области объявили более 3 часов назад."Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен", - написал он.
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воронежская область, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников