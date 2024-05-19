https://ria.ru/20240519/ograblenie-1947003931.html

Источник рассказал о состоянии сотрудницы банка в Москве после нападения

Источник рассказал о состоянии сотрудницы банка в Москве после нападения - РИА Новости, 19.05.2024

Источник рассказал о состоянии сотрудницы банка в Москве после нападения

У сотрудницы банка на юго-востоке Москвы, на которую напал неизвестный с пистолетом, диагностировали ушиб, после оказания медпомощи ее отпустили домой,... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:34

2024-05-19T13:34

2024-05-19T15:05

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. У сотрудницы банка на юго-востоке Москвы, на которую напал неизвестный с пистолетом, диагностировали ушиб, после оказания медпомощи ее отпустили домой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее московская прокуратура сообщала, что неизвестный мужчина напал на сотрудницу банка на юго-востоке Москвы на улице Генерала Кузнецова. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, т. е. нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере). Источник в правоохранительных органах уточнял, что ущерб банку не причинен. "Установлено, что мужчина в балаклаве, предположительно, с пистолетом напал на сотрудницу банка и ударил ее по голове. Однако женщина успела нажать тревожную кнопку. В результате преступник сбежал, ничего не похитив. Медики осмотрели пострадавшую, у нее диагностирован ушиб, после оказания помощи ее отпустили домой", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240116/grabezh-1921666789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, москва, россия