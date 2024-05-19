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В Шебекино при обстреле ВСУ повреждены фасады зданий и оконные стекла - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 19.05.2024 (обновлено: 23:19 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/obstrely-1947066661.html
В Шебекино при обстреле ВСУ повреждены фасады зданий и оконные стекла
В Шебекино при обстреле ВСУ повреждены фасады зданий и оконные стекла - РИА Новости, 19.05.2024
В Шебекино при обстреле ВСУ повреждены фасады зданий и оконные стекла
Фасады жилых домов и общежития повреждены в белгородском Шебекино в результате обстрела ВСУ, в зданиях также повреждены оконные стекла, передает корреспондент... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T22:42
2024-05-19T23:19
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 19 мая - РИА Новости. Фасады жилых домов и общежития повреждены в белгородском Шебекино в результате обстрела ВСУ, в зданиях также повреждены оконные стекла, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что по предварительной информации 11 человек пострадали при украинском обстреле центра города Шебекино из РСЗО, среди них трое детей. По его информации, разрушения в городе зафиксированы в семи многоквартирных домах (выбиты окна в 98 квартирах), также осколками повреждены 25 автомобилей.
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при обстреле ВСУ повреждены фасады зданий и оконные стекла

В белгородском Шебекино при обстреле повреждены фасады жилых домов и общежития

© РИА Новости / Давид НарманияВъезд в Шебекино
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
Въезд в Шебекино. Архивное фото
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 19 мая - РИА Новости. Фасады жилых домов и общежития повреждены в белгородском Шебекино в результате обстрела ВСУ, в зданиях также повреждены оконные стекла, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что по предварительной информации 11 человек пострадали при украинском обстреле центра города Шебекино из РСЗО, среди них трое детей. По его информации, разрушения в городе зафиксированы в семи многоквартирных домах (выбиты окна в 98 квартирах), также осколками повреждены 25 автомобилей.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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