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В Шебекино при обстреле ВСУ повреждены фасады зданий и оконные стекла

В Шебекино при обстреле ВСУ повреждены фасады зданий и оконные стекла - РИА Новости, 19.05.2024

В Шебекино при обстреле ВСУ повреждены фасады зданий и оконные стекла

Фасады жилых домов и общежития повреждены в белгородском Шебекино в результате обстрела ВСУ, в зданиях также повреждены оконные стекла, передает корреспондент... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T22:42

2024-05-19T22:42

2024-05-19T23:19

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 19 мая - РИА Новости. Фасады жилых домов и общежития повреждены в белгородском Шебекино в результате обстрела ВСУ, в зданиях также повреждены оконные стекла, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что по предварительной информации 11 человек пострадали при украинском обстреле центра города Шебекино из РСЗО, среди них трое детей. По его информации, разрушения в городе зафиксированы в семи многоквартирных домах (выбиты окна в 98 квартирах), также осколками повреждены 25 автомобилей.

белгородская область

шебекино

украина

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины