https://ria.ru/20240519/obstrely-1946965961.html

ВСУ обстреляли Донецк с применением дрона-камикадзе

ВСУ обстреляли Донецк с применением дрона-камикадзе - РИА Новости, 19.05.2024

ВСУ обстреляли Донецк с применением дрона-камикадзе

Украинские войска в воскресенье утром атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T07:50

2024-05-19T07:50

2024-05-19T07:51

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 05.30 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе; 07.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в 06.15 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240519/pvo-1946964209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

россия

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия, россия