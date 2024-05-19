Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк с применением дрона-камикадзе - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 19.05.2024 (обновлено: 07:51 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/obstrely-1946965961.html
ВСУ обстреляли Донецк с применением дрона-камикадзе
ВСУ обстреляли Донецк с применением дрона-камикадзе - РИА Новости, 19.05.2024
ВСУ обстреляли Донецк с применением дрона-камикадзе
Украинские войска в воскресенье утром атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T07:50
2024-05-19T07:51
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928512649_74:0:1206:637_1920x0_80_0_0_5ce05b8351aa44747dc936aedde7c6fb.jpg
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 05.30 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе; 07.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в 06.15 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240519/pvo-1946964209.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928512649_196:0:1084:666_1920x0_80_0_0_8377414892840d33b9eff6c0d9ad7f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ обстреляли Донецк с применением дрона-камикадзе

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк с применением дрона-камикадзе и трех снарядов

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 05.30 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе; 07.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Над территорией России за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник
07:24
Кроме того, в 06.15 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала