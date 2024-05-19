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ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 19.05.2024
ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска вечером в субботу выпустили по Донецку три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T00:07
2024-05-19T00:07
2024-05-19T00:28
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу выпустили по Донецку три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку