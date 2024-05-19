https://ria.ru/20240519/obstrel-1947055229.html
ПВО сбила над Белгородской областью снаряд "Ольха" и три дрона
ПВО сбила над Белгородской областью снаряд "Ольха" и три дрона - РИА Новости, 19.05.2024
ПВО сбила над Белгородской областью снаряд "Ольха" и три дрона
Дежурные средства российской ПВО перехватили над Белгородской областью запущенные Украиной снаряд РСЗО "Ольха" и три беспилотника, сообщило Минобороны России в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T20:22
2024-05-19T20:22
2024-05-19T20:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили над Белгородской областью запущенные Украиной снаряд РСЗО "Ольха" и три беспилотника, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."19 мая около 19.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены один реактивный снаряд РСЗО "Ольха и три БПЛА над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила над Белгородской областью снаряд "Ольха" и три дрона
Минобороны: над Белгородской областью сбили три дрона ВСУ и один снаряд "Ольха"