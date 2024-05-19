https://ria.ru/20240519/obstrel-1947055229.html

ПВО сбила над Белгородской областью снаряд "Ольха" и три дрона

ПВО сбила над Белгородской областью снаряд "Ольха" и три дрона - РИА Новости, 19.05.2024

ПВО сбила над Белгородской областью снаряд "Ольха" и три дрона

Дежурные средства российской ПВО перехватили над Белгородской областью запущенные Украиной снаряд РСЗО "Ольха" и три беспилотника, сообщило Минобороны России в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T20:22

2024-05-19T20:22

2024-05-19T20:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили над Белгородской областью запущенные Украиной снаряд РСЗО "Ольха" и три беспилотника, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."19 мая около 19.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены один реактивный снаряд РСЗО "Ольха и три БПЛА над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины