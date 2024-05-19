https://ria.ru/20240519/obstrel-1947038325.html
При обстреле Александровки погибли два человека
При обстреле Александровки погибли два человека - РИА Новости, 19.05.2024
При обстреле Александровки погибли два человека
Два человека погибли в результате обстрела поселка Александровка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T18:05
2024-05-19T18:05
2024-05-19T18:05
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петровский район
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела поселка Александровка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка городского типа Александровка украинскими неонацистами погибли два человека – мужчина и женщина", - говорится в сообщении мэра. Ранее в воскресенье утром сообщалось, что, по предварительной информации, мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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При обстреле Александровки погибли два человека
Мэр Донецка Кулемзин: при украинском обстреле Александровки погибли два человека