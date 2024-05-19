Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Александровки погибли два человека - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947038325.html
При обстреле Александровки погибли два человека
При обстреле Александровки погибли два человека - РИА Новости, 19.05.2024
При обстреле Александровки погибли два человека
Два человека погибли в результате обстрела поселка Александровка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T18:05
2024-05-19T18:05
в мире
донецк
петровский район
марьинка (днр)
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811774195_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_45f14e81dbb8d02e5cdaac9975806790.jpg
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела поселка Александровка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка городского типа Александровка украинскими неонацистами погибли два человека – мужчина и женщина", - говорится в сообщении мэра. Ранее в воскресенье утром сообщалось, что, по предварительной информации, мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20240518/obstrel-1946854975.html
донецк
петровский район
марьинка (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811774195_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_c776eeca6c7f283cf58ac856b195f3cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, петровский район, марьинка (днр), алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Петровский район, Марьинка (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Александровки погибли два человека

Мэр Донецка Кулемзин: при украинском обстреле Александровки погибли два человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАлександровка после обстрела
Александровка после обстрела - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Александровка после обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела поселка Александровка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела посёлка городского типа Александровка украинскими неонацистами погибли два человека – мужчина и женщина", - говорится в сообщении мэра.
Ранее в воскресенье утром сообщалось, что, по предварительной информации, мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
Последствия обстрела Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Число пострадавших при обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11
18 мая, 11:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районМарьинка (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала