https://ria.ru/20240519/obstrel-1947038325.html

При обстреле Александровки погибли два человека

При обстреле Александровки погибли два человека - РИА Новости, 19.05.2024

При обстреле Александровки погибли два человека

Два человека погибли в результате обстрела поселка Александровка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T18:05

2024-05-19T18:05

2024-05-19T18:05

в мире

донецк

петровский район

марьинка (днр)

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела поселка Александровка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка городского типа Александровка украинскими неонацистами погибли два человека – мужчина и женщина", - говорится в сообщении мэра. Ранее в воскресенье утром сообщалось, что, по предварительной информации, мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.

https://ria.ru/20240518/obstrel-1946854975.html

донецк

петровский район

марьинка (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, петровский район, марьинка (днр), алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины