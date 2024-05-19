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Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/obstrel-1946980529.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку
Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку - РИА Новости, 19.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку
Украинские войска в воскресенье утром выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ольгинке, сообщает... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:15
2024-05-19T10:15
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ольгинке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 08.50 - населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Ольгинка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240518/postradavshie-1946929709.html
https://ria.ru/20240518/rossiya-1946884537.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Ольгинку

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку и Ольгинке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ольгинке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 08.50 - населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Ольгинка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства.
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Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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