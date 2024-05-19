https://ria.ru/20240519/norilsk-1946967678.html

В Норильске мужчина убил сожительницу и ранил ее сына

В Норильске мужчина убил сожительницу и ранил ее сына - РИА Новости, 19.05.2024

В Норильске мужчина убил сожительницу и ранил ее сына

Житель Норильска, придя на разборки с сожительницей, убил ее, после чего ранил 12-летнего сына женщины и незнакомых мужчину и женщину, сообщает ГСУСК по... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T08:22

2024-05-19T08:22

2024-05-19T08:23

происшествия

норильск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Житель Норильска, придя на разборки с сожительницей, убил ее, после чего ранил 12-летнего сына женщины и незнакомых мужчину и женщину, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии. По его данным, инцидент произошел в субботу. В следственные органы поступило сообщение, что в доме по улице Комсомольская в Норильске найдено тело 36-летней женщины с множественными колото-резаными ранами шеи. Кроме того, в больницу доставлен 12-летний сын женщины и мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Норильска по статьям (убийство) и (покушение на убийство двух и более лиц, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений). Было установлено, что в субботу днем, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с сожительницей, взял нож и направился к ней домой, где она проживала с тремя малолетними детьми. "На лестничной площадке перед квартирой подозреваемый встретил 12-летнего пасынка, которому нанес ножом не менее одного удара в область шеи. Затем мужчина проследовал в квартиру и женщине несколько ударов в область шеи. Мужчина покинул квартиру, при выходе он встретил ранее ему незнакомых женщину и мужчину и нанес им несколько ранений, причинив поверхностные раны левого предплечья", - говорится в сообщении. Нападавшего остановили соседи. В настоящее время он задержан и помещен в психоневрологический диспансер.

https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946875995.html

https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946791295.html

норильск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, норильск, красноярский край