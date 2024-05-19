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В Норильске мужчина убил сожительницу и ранил ее сына - РИА Новости, 19.05.2024
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08:22 19.05.2024 (обновлено: 08:23 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/norilsk-1946967678.html
В Норильске мужчина убил сожительницу и ранил ее сына
В Норильске мужчина убил сожительницу и ранил ее сына - РИА Новости, 19.05.2024
В Норильске мужчина убил сожительницу и ранил ее сына
Житель Норильска, придя на разборки с сожительницей, убил ее, после чего ранил 12-летнего сына женщины и незнакомых мужчину и женщину, сообщает ГСУСК по... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:22
2024-05-19T08:23
происшествия
норильск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Житель Норильска, придя на разборки с сожительницей, убил ее, после чего ранил 12-летнего сына женщины и незнакомых мужчину и женщину, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии. По его данным, инцидент произошел в субботу. В следственные органы поступило сообщение, что в доме по улице Комсомольская в Норильске найдено тело 36-летней женщины с множественными колото-резаными ранами шеи. Кроме того, в больницу доставлен 12-летний сын женщины и мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Норильска по статьям (убийство) и (покушение на убийство двух и более лиц, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений). Было установлено, что в субботу днем, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с сожительницей, взял нож и направился к ней домой, где она проживала с тремя малолетними детьми. "На лестничной площадке перед квартирой подозреваемый встретил 12-летнего пасынка, которому нанес ножом не менее одного удара в область шеи. Затем мужчина проследовал в квартиру и женщине несколько ударов в область шеи. Мужчина покинул квартиру, при выходе он встретил ранее ему незнакомых женщину и мужчину и нанес им несколько ранений, причинив поверхностные раны левого предплечья", - говорится в сообщении. Нападавшего остановили соседи. В настоящее время он задержан и помещен в психоневрологический диспансер.
https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946875995.html
https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946791295.html
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происшествия, норильск, красноярский край
Происшествия, Норильск, Красноярский край
В Норильске мужчина убил сожительницу и ранил ее сына

В Норильске мужчина убил сожительницу и ранил ее 12-летнего сына

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Житель Норильска, придя на разборки с сожительницей, убил ее, после чего ранил 12-летнего сына женщины и незнакомых мужчину и женщину, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
По его данным, инцидент произошел в субботу. В следственные органы поступило сообщение, что в доме по улице Комсомольская в Норильске найдено тело 36-летней женщины с множественными колото-резаными ранами шеи. Кроме того, в больницу доставлен 12-летний сын женщины и мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Норильска по статьям (убийство) и (покушение на убийство двух и более лиц, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений).
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Было установлено, что в субботу днем, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с сожительницей, взял нож и направился к ней домой, где она проживала с тремя малолетними детьми.
"На лестничной площадке перед квартирой подозреваемый встретил 12-летнего пасынка, которому нанес ножом не менее одного удара в область шеи. Затем мужчина проследовал в квартиру и женщине несколько ударов в область шеи. Мужчина покинул квартиру, при выходе он встретил ранее ему незнакомых женщину и мужчину и нанес им несколько ранений, причинив поверхностные раны левого предплечья", - говорится в сообщении.
Нападавшего остановили соседи. В настоящее время он задержан и помещен в психоневрологический диспансер.
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