СМИ: в ДР Конго ликвидировали лидера мятежников
Actu30: в ДР Конго ликвидировали лидера мятежников после попытки госпереворота
© iStock.com / mtcuradoСтолица Демократической Республики Конго Киншаса
© iStock.com / mtcurado
Столица Демократической Республики Конго Киншаса. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Лидера мятежников, предпринявших попытку государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), ликвидировали, передает портал Actu30.
«
"Лидер нападавших, которые в это воскресенье, 19 мая 2024 года, ворвались во Дворец нации, Кристиан Маланга был убит армией", — уточнили в материале.
В Судане задержали готовивших переворот офицеров, пишут СМИ
6 февраля, 10:19
Сегодня Вооруженные силы ДРК предотвратили попытку государственного переворота. По словам представителя армии страны Сильвена Экенге, в ней были замешаны иностранцы. Местное издание Actualite сообщало, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли. Сейчас ситуация находится под контролем властей.
Как отметил Actu30, исходя из видеороликов, распространяющихся в соцсетях, мятежники несли флаги Республики Заир. Такое название страна носила с 1971 по 1997 год. Они говорили на английском, французском и языке лингала, а также утверждали, что "являются представителями диаспоры".
Бегство из Нигера: Америка теряет Африку
9 мая, 08:00
Издание Actualite добавило, что совершившие попытку госпереворота выступают за свержение президента Феликса Чисекеди. По информации СМИ, их 41-летний лидер жил в США и "хорошо известен в диаспоре в Америке своими антиправительственными выступлениями". Мужчина считает себя членом движения "Новый Заир" и группировки, которую он называет Объединенной конголезской партией (UCP).
В материале добавили, что лидера мятежников "видели в Южной Африке, затем в Свазиленде, после чего он поселился в Соединенных Штатах".