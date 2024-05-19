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СМИ: в ДР Конго ликвидировали лидера мятежников - РИА Новости, 19.05.2024
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15:04 19.05.2024 (обновлено: 16:00 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/myatezhniki-1947015073.html
СМИ: в ДР Конго ликвидировали лидера мятежников
СМИ: в ДР Конго ликвидировали лидера мятежников - РИА Новости, 19.05.2024
СМИ: в ДР Конго ликвидировали лидера мятежников
Лидера мятежников, предпринявших попытку государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), ликвидировали, передает портал Actu30. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T15:04
2024-05-19T16:00
в мире
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америка
южная африка
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Лидера мятежников, предпринявших попытку государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), ликвидировали, передает портал Actu30. "Лидер нападавших, которые в это воскресенье, 19 мая 2024 года, ворвались во Дворец нации, Кристиан Маланга был убит армией", — уточнили в материале. Сегодня Вооруженные силы ДРК предотвратили попытку государственного переворота. По словам представителя армии страны Сильвена Экенге, в ней были замешаны иностранцы. Местное издание Actualite сообщало, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли. Сейчас ситуация находится под контролем властей. Как отметил Actu30, исходя из видеороликов, распространяющихся в соцсетях, мятежники несли флаги Республики Заир. Такое название страна носила с 1971 по 1997 год. Они говорили на английском, французском и языке лингала, а также утверждали, что "являются представителями диаспоры".Издание Actualite добавило, что совершившие попытку госпереворота выступают за свержение президента Феликса Чисекеди. По информации СМИ, их 41-летний лидер жил в США и "хорошо известен в диаспоре в Америке своими антиправительственными выступлениями". Мужчина считает себя членом движения "Новый Заир" и группировки, которую он называет Объединенной конголезской партией (UCP). В материале добавили, что лидера мятежников "видели в Южной Африке, затем в Свазиленде, после чего он поселился в Соединенных Штатах".
https://ria.ru/20240206/sudan-1925613224.html
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сша
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южная африка
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в мире, сша, америка, южная африка, демократическая республика конго
В мире, США, Америка, Южная Африка, Демократическая Республика Конго
СМИ: в ДР Конго ликвидировали лидера мятежников

Actu30: в ДР Конго ликвидировали лидера мятежников после попытки госпереворота

© iStock.com / mtcuradoСтолица Демократической Республики Конго Киншаса
Столица Демократической Республики Конго Киншаса - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© iStock.com / mtcurado
Столица Демократической Республики Конго Киншаса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Лидера мятежников, предпринявших попытку государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), ликвидировали, передает портал Actu30.
«
"Лидер нападавших, которые в это воскресенье, 19 мая 2024 года, ворвались во Дворец нации, Кристиан Маланга был убит армией", — уточнили в материале.
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Сегодня Вооруженные силы ДРК предотвратили попытку государственного переворота. По словам представителя армии страны Сильвена Экенге, в ней были замешаны иностранцы. Местное издание Actualite сообщало, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли. Сейчас ситуация находится под контролем властей.
Как отметил Actu30, исходя из видеороликов, распространяющихся в соцсетях, мятежники несли флаги Республики Заир. Такое название страна носила с 1971 по 1997 год. Они говорили на английском, французском и языке лингала, а также утверждали, что "являются представителями диаспоры".
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Издание Actualite добавило, что совершившие попытку госпереворота выступают за свержение президента Феликса Чисекеди. По информации СМИ, их 41-летний лидер жил в США и "хорошо известен в диаспоре в Америке своими антиправительственными выступлениями". Мужчина считает себя членом движения "Новый Заир" и группировки, которую он называет Объединенной конголезской партией (UCP).
В материале добавили, что лидера мятежников "видели в Южной Африке, затем в Свазиленде, после чего он поселился в Соединенных Штатах".
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