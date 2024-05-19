https://ria.ru/20240519/mobilizatsiya-1947008719.html
Замглавы Харьковской ВГА обвинил Киев в незаконной мобилизации в регионе
Замглавы Харьковской ВГА обвинил Киев в незаконной мобилизации в регионе - РИА Новости, 19.05.2024
Замглавы Харьковской ВГА обвинил Киев в незаконной мобилизации в регионе
Украинские центры комплектации действуют в Харьковской области, их сотрудники занимаются незаконной мобилизацией местных жителей в ряды ВСУ, они похищают людей... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:19
2024-05-19T14:19
2024-05-19T15:41
в мире
харьковская область
киев
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943034339_0:388:2698:1906_1920x0_80_0_0_dbf4c2ea8422f81849fa4522b7d3e29d.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские центры комплектации действуют в Харьковской области, их сотрудники занимаются незаконной мобилизацией местных жителей в ряды ВСУ, они похищают людей и оказывают физическое и психологическое и насилие, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк на видео, размещенном в Telegram-канале администрации. "Уважаемые жители временно подконтрольных Киеву населенных пунктов Харьковской области. На территории региона функционируют так называемые территориальные центры комплектации, сотрудники которых занимаются незаконной мобилизацией местного населения Харьковской области путем похищения и насильственного лишения свободы, применяя физическое и психологическое давление к задержанным, сопровождающиеся угрозой жизни и здоровья человека", - заявил Лисняк.По его словам, эти действия противоречат законам самой Украины, а также международным конвенциям о правах человека. Лисняк призвал жителей Харьковской области сообщать российским властям о совершенных преступлениях, отметив, что после освобождения территории эта информация станет поводом для возбуждения уголовных дел против преступников.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
харьковская область
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943034339_0:0:2698:2025_1920x0_80_0_0_d51c95a20a6fc1433e1f65a981bbd47c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, киев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Замглавы Харьковской ВГА обвинил Киев в незаконной мобилизации в регионе
Замглавы Харьковской ВГА: центры комплектации Украины похищают людей в регионе