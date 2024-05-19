https://ria.ru/20240519/mobilizatsiya-1947008719.html

Замглавы Харьковской ВГА обвинил Киев в незаконной мобилизации в регионе

Замглавы Харьковской ВГА обвинил Киев в незаконной мобилизации в регионе - РИА Новости, 19.05.2024

Замглавы Харьковской ВГА обвинил Киев в незаконной мобилизации в регионе

Украинские центры комплектации действуют в Харьковской области, их сотрудники занимаются незаконной мобилизацией местных жителей в ряды ВСУ, они похищают людей... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T14:19

2024-05-19T14:19

2024-05-19T15:41

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские центры комплектации действуют в Харьковской области, их сотрудники занимаются незаконной мобилизацией местных жителей в ряды ВСУ, они похищают людей и оказывают физическое и психологическое и насилие, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк на видео, размещенном в Telegram-канале администрации. "Уважаемые жители временно подконтрольных Киеву населенных пунктов Харьковской области. На территории региона функционируют так называемые территориальные центры комплектации, сотрудники которых занимаются незаконной мобилизацией местного населения Харьковской области путем похищения и насильственного лишения свободы, применяя физическое и психологическое давление к задержанным, сопровождающиеся угрозой жизни и здоровья человека", - заявил Лисняк.По его словам, эти действия противоречат законам самой Украины, а также международным конвенциям о правах человека. Лисняк призвал жителей Харьковской области сообщать российским властям о совершенных преступлениях, отметив, что после освобождения территории эта информация станет поводом для возбуждения уголовных дел против преступников.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, киев, украина, вооруженные силы украины