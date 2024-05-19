https://ria.ru/20240519/minoborony-1947001928.html

Подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 19.05.2024

Подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 680 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:25

2024-05-19T13:25

2024-05-19T13:25

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

великобритания

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 680 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад противника в районах населенных пунктов Антоновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. "Противник потерял более 680 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, а также 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946950220.html

https://radiosputnik.ru/20240518/karikatura-1946924198.html

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность