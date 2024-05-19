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Подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 19.05.2024
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13:25 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/minoborony-1947001928.html
Подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 19.05.2024
Подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 680 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:25
2024-05-19T13:25
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 680 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад противника в районах населенных пунктов Антоновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. "Противник потерял более 680 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, а также 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946950220.html
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россия, донецкая народная республика, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю

Минобороны: группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 680 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад противника в районах населенных пунктов Антоновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР.
"Противник потерял более 680 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, а также 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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