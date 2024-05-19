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Группировка войск "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Группировка войск "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
Группировка войск "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трем украинским бригадам и отразили семь контратак, потери противника составили до 345... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:22
2024-05-19T13:22
2024-05-19T13:22
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трем украинским бригадам и отразили семь контратак, потери противника составили до 345 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка, Розовка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, бойцы группировки "Центр" отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах Шумов, Нетайлово, Новокалиново, Уманского и Соловьево в ДНР. "Потери противника составили до 345 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 152 мм гаубица "МСТА-Б", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Группировка войск "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Минобороны: военные группировки войск "Центр" отразили семь контратак противника