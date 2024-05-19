https://ria.ru/20240519/lavrov-1947014694.html
Лавров ответил на слова Сунака о том, что Россия "прекратила" поставки газа
Лавров ответил на слова Сунака о том, что Россия "прекратила" поставки газа - РИА Новости, 19.05.2024
Лавров ответил на слова Сунака о том, что Россия "прекратила" поставки газа
На Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на основе фактов, они их не признают и перевирают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T15:04
2024-05-19T15:04
2024-05-19T15:08
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на основе фактов, они их не признают и перевирают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова британского премьер-министра Риши Сунака о том, что Россия якобы прекратила поставки газа. "Это сказал не только премьер-министр Британии Сунак, а еще канцлер ФРГ (Олаф) Шольц, из уст которого это звучит фантасмагорически. Ему американцы взорвали газопроводы "Северные потоки", призванные обеспечивать дальнейшее процветание Германии. Что сейчас происходит с германской экономикой, вы все знаете", - сказал он в комментарии программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Фрагмент опубликован в Telegram канале журналиста. Ранее Сунак заявил, что, когда российский президент Владимир Путин прекратил поставки газа, это оказало "разрушительное воздействие" на жизнь людей и поставило под угрозу энергобезопасность Великобритании. "Заявлять, что Россия перекрыла газ… Никто из них не краснеет. Это самое печальное. Это означает, что на Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и основе фактов. Они их не признают, перевирают, пытаются завести свое население и избирателей на то, чтобы они не препятствовали этому тупиковому и катастрофическому для Европы курсу", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
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россия, германия, великобритания, сергей лавров, риши сунак, владимир путин, северный поток, павел зарубин
Россия, Германия, Великобритания, Сергей Лавров, Риши Сунак, Владимир Путин, Северный поток, Павел Зарубин
Лавров ответил на слова Сунака о том, что Россия "прекратила" поставки газа
Лавров: на Западе сейчас нет политиков, которые могут говорить на основе фактов