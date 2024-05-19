https://ria.ru/20240519/lavrov-1947003307.html
Лавров призвал Киев признать реалии на земле
Лавров призвал Киев признать реалии на земле - РИА Новости, 19.05.2024
Лавров призвал Киев признать реалии на земле
Киевскому режиму пора признать реалии на земле, а Западу нужно прекратить приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:32
2024-05-19T13:32
2024-05-19T15:04
украина
россия
павел зарубин
сергей лавров
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Киевскому режиму пора признать реалии на земле, а Западу нужно прекратить приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пора киевском режиму признать реалии на земле. Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят - и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям", - сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20231121/putin-1910809918.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, павел зарубин, сергей лавров
Украина, Россия, Павел Зарубин, Сергей Лавров
Лавров призвал Киев признать реалии на земле
Лавров призвал Запад перестать приносить Украину в жертву бесперспективным целям