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Кошка взялась выкармливать детенышей носухи в сафари-парке в Крыму - РИА Новости, 19.05.2024
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16:08 19.05.2024 (обновлено: 16:40 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/koshka-1947022203.html
Кошка взялась выкармливать детенышей носухи в сафари-парке в Крыму
Кошка взялась выкармливать детенышей носухи в сафари-парке в Крыму - РИА Новости, 19.05.2024
Кошка взялась выкармливать детенышей носухи в сафари-парке в Крыму
Кошка взялась выкармливать малышей носухи в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T16:08
2024-05-19T16:40
белогорский район
европа
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Кошка взялась выкармливать малышей носухи в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. "Кошка приняла и кормит вместе со своими котятами двух детенышей носухи (небольшое млекопитающее семейства енотовых - ред.). Им повезло с новой мамой", - сказал Зубков. По его словам, мать-носуха оказалась нерадивой. Из четырех детенышей одного съела, а второго - смертельного ранила. "Двух малышей нам удалось спасти", - сказал Зубков.
https://ria.ru/20240510/utyata-1945100286.html
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белогорский район, европа, олег зубков
Белогорский район, Европа, Олег Зубков
Кошка взялась выкармливать детенышей носухи в сафари-парке в Крыму

Кошка взялась выкармливать детенышей носухи в сафари-парке "Тайган" в Крыму

© iStock.com / belizar73Детеныш носухи
Детеныш носухи - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© iStock.com / belizar73
Детеныш носухи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Кошка взялась выкармливать малышей носухи в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
«
"Кошка приняла и кормит вместе со своими котятами двух детенышей носухи (небольшое млекопитающее семейства енотовых - ред.). Им повезло с новой мамой", - сказал Зубков.
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10 мая, 14:23
По его словам, мать-носуха оказалась нерадивой. Из четырех детенышей одного съела, а второго - смертельного ранила.
«
"Двух малышей нам удалось спасти", - сказал Зубков.

Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов в Белогорском районе Крыма, крупнейший по коллекции хищников в Европе. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

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Вчера, 14:34
 
Белогорский районЕвропаОлег Зубков
 
 
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