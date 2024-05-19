https://ria.ru/20240519/koshka-1947022203.html

Кошка взялась выкармливать детенышей носухи в сафари-парке в Крыму

Кошка взялась выкармливать детенышей носухи в сафари-парке в Крыму - РИА Новости, 19.05.2024

Кошка взялась выкармливать детенышей носухи в сафари-парке в Крыму

Кошка взялась выкармливать малышей носухи в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T16:08

2024-05-19T16:08

2024-05-19T16:40

белогорский район

европа

олег зубков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Кошка взялась выкармливать малышей носухи в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. "Кошка приняла и кормит вместе со своими котятами двух детенышей носухи (небольшое млекопитающее семейства енотовых - ред.). Им повезло с новой мамой", - сказал Зубков. По его словам, мать-носуха оказалась нерадивой. Из четырех детенышей одного съела, а второго - смертельного ранила. "Двух малышей нам удалось спасти", - сказал Зубков.

https://ria.ru/20240510/utyata-1945100286.html

https://ria.ru/20240519/lvyata-1947011146.html

белогорский район

европа

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белогорский район, европа, олег зубков