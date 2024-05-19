Кошка взялась выкармливать детенышей носухи в сафари-парке в Крыму
Кошка взялась выкармливать детенышей носухи в сафари-парке "Тайган" в Крыму
© iStock.com / belizar73Детеныш носухи
© iStock.com / belizar73
Детеныш носухи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Кошка взялась выкармливать малышей носухи в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
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"Кошка приняла и кормит вместе со своими котятами двух детенышей носухи (небольшое млекопитающее семейства енотовых - ред.). Им повезло с новой мамой", - сказал Зубков.
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По его словам, мать-носуха оказалась нерадивой. Из четырех детенышей одного съела, а второго - смертельного ранила.
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"Двух малышей нам удалось спасти", - сказал Зубков.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов в Белогорском районе Крыма, крупнейший по коллекции хищников в Европе. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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