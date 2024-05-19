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Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару - РИА Новости, 19.05.2024
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03:17 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/kinolog-1946957881.html
Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару
Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару - РИА Новости, 19.05.2024
Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару
Собакам могут не нравиться вычёсывание, гигиенические процедуры и походы к ветеринарному врачу, однако ответственный собаковод не должен идти на поводу у... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T03:17
2024-05-19T03:17
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Собакам могут не нравиться вычёсывание, гигиенические процедуры и походы к ветеринарному врачу, однако ответственный собаковод не должен идти на поводу у питомца, в некоторых случаях это может навредить здоровью животного, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Наша забота и чрезмерная любовь к собаке иногда приносит больше вреда, чем пользы. Некоторые не вычесывают питомца, потому что ему это не нравится, кто-то избегает вместе с ним ветеринарных клиник из-за стресса, кто-то перекармливает собаку, "потому что она голодная и просит есть"", - отметил Голубев. "Все это, как нам кажется, мы делаем из любви к питомцу, но на самом деле, любовь должна выражаться в заботе о здоровье и самочувствии собаки. Важно водить собаку в клинику, даже если ей не нравится в кабинете у специалиста, важно следить за рационом, за внешним видом. Проявляйте свою любовь правильно, именно вы ответственны за жизнь и здоровье любимца", - добавил он. Лишний вес и лишние страхи По словам кинолога, каждый собаковод хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда только что поевший пес смотрит голодным грустным взглядом, пытаясь выпросить "человеческий" обед или ужин. Однако те хозяева, которые не могут устоять и кормят питомца со стола, рискует, что у собаки появится лишний вес или проблемы со здоровьем из-за неподходящей пищи. Голубев подчеркнул, что "толстые бока собаки – это не повод для умиления, а призыв пересмотреть свое поведение и заняться здоровьем любимца". Кроме того, многие животные не любят ходить в ветеринарную клинику, потому что их пугают манипуляции, новые люди и другие питомцы, а также странные запахи. В этом нет ничего удивительного, ведь даже люди порой боятся ходить в клинику, успокоил кинолог. В то же время он призвал собаководов не отказываться сознательно от профилактических походов к ветеринарному врачу в попытках оградить питомца от стресса. Таким образом риск для здоровья собаки только возрастает, ведь многие болезни легче предотвратить или начать лечить на ранних стадиях, чем пытаться что-то сделать, когда заболевание развилось. Особо заботливые хозяева также могут сформировать у питомца нежелательные страхи, рассказал Голубев. По его словам, такое часто происходит с владельцами маленьких собак. "Ситуация со стороны выглядит примерно так: к питомцу подходит познакомиться другая собака, его сразу берут на руки, во избежание конфликтных ситуаций, хотя никакого конфликта не назревает. Или при малейшем шуме на улице, собаку берут на руки и приговаривают "не бойся, мой хороший, все хорошо". Такими действиями вы можете спровоцировать страхи у питомца, которых у него не было", - предупредил президент РКФ. Уход и контроль Кинолог также посоветовал не игнорировать уходовые процедуры. Даже если питомец оказался настоящим актёром, который при малейшем движении когтереза издаёт громкие звуки, молящие о помощи, лучше не отказываться от ухода. Это повлечет за собой проблемы со здоровьем питомца, пояснил Голубев. С другой стороны, если собака понимает, что хозяин прекращает стричь когти, когда она жалобно воет, она будет этим пользоваться и демонстрировать одно и то же поведение, чтобы закончить нелюбимые процедуры. Кроме того, кинолог назвал неправильной логику некоторых собаководов, которые считают, что питомец, который выполняет команды, – несчастный и несвободный, и ему нужно позволить самому принимать решения. Такой подход также может привести к риску для собаки. В критической ситуации у хозяина не получится управлять любимцем, чтобы, например, остановить его, если он попытается перебежать оживленную дорогу. "Питомцы любят правила и команды, они облегчают им жизнь и делают ее предсказуемой. Такие собаки не испытывают лишнего стресса и всегда знают, что ожидать от хозяина", - заключил он.
https://ria.ru/20240512/sobaki-1945323372.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Россия
Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару

Кинолог Голубев: ответственный собаковод не должен идти на поводу у питомца

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкХозяин со своим питомцем во время осмотра в ветеринарном центре
Хозяин со своим питомцем во время осмотра в ветеринарном центре - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Хозяин со своим питомцем во время осмотра в ветеринарном центре. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Собакам могут не нравиться вычёсывание, гигиенические процедуры и походы к ветеринарному врачу, однако ответственный собаковод не должен идти на поводу у питомца, в некоторых случаях это может навредить здоровью животного, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Наша забота и чрезмерная любовь к собаке иногда приносит больше вреда, чем пользы. Некоторые не вычесывают питомца, потому что ему это не нравится, кто-то избегает вместе с ним ветеринарных клиник из-за стресса, кто-то перекармливает собаку, "потому что она голодная и просит есть"", - отметил Голубев.
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"Все это, как нам кажется, мы делаем из любви к питомцу, но на самом деле, любовь должна выражаться в заботе о здоровье и самочувствии собаки. Важно водить собаку в клинику, даже если ей не нравится в кабинете у специалиста, важно следить за рационом, за внешним видом. Проявляйте свою любовь правильно, именно вы ответственны за жизнь и здоровье любимца", - добавил он.

Лишний вес и лишние страхи

По словам кинолога, каждый собаковод хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда только что поевший пес смотрит голодным грустным взглядом, пытаясь выпросить "человеческий" обед или ужин. Однако те хозяева, которые не могут устоять и кормят питомца со стола, рискует, что у собаки появится лишний вес или проблемы со здоровьем из-за неподходящей пищи. Голубев подчеркнул, что "толстые бока собаки – это не повод для умиления, а призыв пересмотреть свое поведение и заняться здоровьем любимца".
Кроме того, многие животные не любят ходить в ветеринарную клинику, потому что их пугают манипуляции, новые люди и другие питомцы, а также странные запахи. В этом нет ничего удивительного, ведь даже люди порой боятся ходить в клинику, успокоил кинолог. В то же время он призвал собаководов не отказываться сознательно от профилактических походов к ветеринарному врачу в попытках оградить питомца от стресса. Таким образом риск для здоровья собаки только возрастает, ведь многие болезни легче предотвратить или начать лечить на ранних стадиях, чем пытаться что-то сделать, когда заболевание развилось.
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Особо заботливые хозяева также могут сформировать у питомца нежелательные страхи, рассказал Голубев. По его словам, такое часто происходит с владельцами маленьких собак. "Ситуация со стороны выглядит примерно так: к питомцу подходит познакомиться другая собака, его сразу берут на руки, во избежание конфликтных ситуаций, хотя никакого конфликта не назревает. Или при малейшем шуме на улице, собаку берут на руки и приговаривают "не бойся, мой хороший, все хорошо". Такими действиями вы можете спровоцировать страхи у питомца, которых у него не было", - предупредил президент РКФ.

Уход и контроль

Кинолог также посоветовал не игнорировать уходовые процедуры. Даже если питомец оказался настоящим актёром, который при малейшем движении когтереза издаёт громкие звуки, молящие о помощи, лучше не отказываться от ухода. Это повлечет за собой проблемы со здоровьем питомца, пояснил Голубев. С другой стороны, если собака понимает, что хозяин прекращает стричь когти, когда она жалобно воет, она будет этим пользоваться и демонстрировать одно и то же поведение, чтобы закончить нелюбимые процедуры.
Кроме того, кинолог назвал неправильной логику некоторых собаководов, которые считают, что питомец, который выполняет команды, – несчастный и несвободный, и ему нужно позволить самому принимать решения. Такой подход также может привести к риску для собаки. В критической ситуации у хозяина не получится управлять любимцем, чтобы, например, остановить его, если он попытается перебежать оживленную дорогу.
"Питомцы любят правила и команды, они облегчают им жизнь и делают ее предсказуемой. Такие собаки не испытывают лишнего стресса и всегда знают, что ожидать от хозяина", - заключил он.
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ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Россия
 
 
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