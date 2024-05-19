https://ria.ru/20240519/khram-1947042592.html

При атаке дрона на храм в Белгородской области никто не пострадал

При атаке дрона на храм в Белгородской области никто не пострадал - РИА Новости, 19.05.2024

При атаке дрона на храм в Белгородской области никто не пострадал

В результате атаки украинского дрона на село Малое Городище Новооскольского городского округа в Белгородской области обошлось без пострадавших, поврежденных... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T18:34

2024-05-19T18:34

2024-05-19T18:34

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. В результате атаки украинского дрона на село Малое Городище Новооскольского городского округа в Белгородской области обошлось без пострадавших, поврежденных домов нет, сообщила РИА Новости Наталья Бондаренко, глава администрации Васильдольской сельской территории, в которую входит село. В ночь на воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что из-за падения дрона-камикадзе ВСУ загорелась кровля храма Сергия Радонежского в селе Малое Городище. Пожарные ликвидировали пожар на объекте. В пресс-службе Белгородской епархии сообщали, что последствия пожара устранят через две недели, работы по восстановлению уже начались. Глава сельской территории рассказала агентству, что сигнал о происшествии поступил около двух часов ночи, о чем ей сообщил настоятель храма, после чего она прибыла на место. По словам Бондаренко, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Она добавила, что храм очень востребован, и местные жители очень переживают за его судьбу. "Жители Малого Городища сказали так: наш храм – наш ангел-спаситель, потому что весь удар принял на себя. Никто не пострадал, ни один дом, ни один житель, а только храм... Восстановительные работы будут производиться уже завтра, уже договорился наш глава района, что строители будут... И в кратчайшее время храм будет опять работать", – сообщила Бондаренко. Отец Сергий, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, который живет неподалеку от храма, рассказал агентству, что, по словам специалистов, боевая часть дрона не сдетонировала, взорвался только его бензобак от удара в крышу. "Пострадала кровля и фасад здания, купола целые, внутри, в принципе, пожара не было, потому что там свод из кирпича", – сказал он. По словам отца Сергия, храм строили на века, его защищает хранитель – преподобный Сергий Радонежский и молитвы всех прихожан. Священник отметил, что в селе проживает чуть больше 100 человек, а военных объектов рядом нет. "Мы не унываем, это все преодолимо, мы все вместе держимся… Это все восстановим, главное – что все целы. Мы здесь люди стойкие, крепкие, молимся, все молятся… У нас сейчас приход разрастается, и я думаю, что бесу, конечно, это противно, поэтому руку он свою вот так вот прилагает... Но – преодолеем!", – добавил отец Сергий. Каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище было возведено более века назад, а деревянная церковь, стоявшая там до постройки храма, появилась в начале XIX века, здание является памятником архитектуры, сообщается на сайте управления культуры администрации Новооскольского городского округа Белгородской области.

https://ria.ru/20240519/obstrel-1947019629.html

https://ria.ru/20240508/pokhorony-1944711841.html

https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины