https://ria.ru/20240519/infrastruktura-1946988987.html

В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости, 19.05.2024

В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале утверждает, что припортовая инфраструктура... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T11:20

2024-05-19T11:20

2024-05-19T11:20

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале утверждает, что припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин сообщил, что "были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, разбиты складское помещение, хозяйственные постройки". Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240212/infrastruktura-1926781901.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины