https://ria.ru/20240519/infrastruktura-1946988987.html
В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура
В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости, 19.05.2024
В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале утверждает, что припортовая инфраструктура... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:20
2024-05-19T11:20
2024-05-19T11:20
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале утверждает, что припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин сообщил, что "были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, разбиты складское помещение, хозяйственные постройки". Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240212/infrastruktura-1926781901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры