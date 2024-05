https://ria.ru/20240519/ii-1946970813.html

Британия хочет повысить прозрачность обучения ИИ

2024-05-19T09:02

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Великобритания работает над созданием мер по повышению прозрачности процесса обучения технологическими компаниями моделей искусственного интеллекта, сообщает издание Financial Times со ссылкой на британского министра культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер. В апреле издание New York Times сообщало, что разработчики искусственного интеллекта, такие как компании OpenAI, Google и Meta*, в обход закона собирают информацию для обучения своих систем со всего интернета, а также через миллионы часов видео на YouTube, который запрещает такие действия. "Министры Великобритании работают над планами по повышению прозрачности того, как технологические компании обучают свои модели искусственного интеллекта, после того, как (представители - ред.) креативных индустрий выразили обеспокоенность тем, что их работы копируются и используются без разрешения или вознаграждения", - говорится в материале газеты. Фрейзер в интервью газете заявила, что правительство намерено создать правила использования таких материалов, как телепрограммы, книги, музыки, компаниями, занимающимися разработкой ИИ. На первоначальном этапе правительство сосредоточится на обеспечении большей прозрачности в том, какой контент используют разработчики ИИ для обучения своих моделей. Издание поясняет, что повышение прозрачности позволит правообладателям легче отслеживать нарушения в области интеллектуальной собственности. В апреле агентство Блумберг передавало, что власти Великобритании начинают разрабатывать проекты законов, регулирующих искусственный интеллект, в частности языковые модели, лежащие в основе чат-бота ChatGPT компании OpenAI. Ранее газета Financial Times. сообщала, что Великобритания и США договорились о сотрудничестве в области обеспечения безопасности технологии искусственного интеллекта (ИИ), подписанное двустороннее соглашение стало первым подобным в мире. В октябре 2023 года британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания создаст первый в мире институт, занимающийся изучением вопросов безопасности ИИ. Позднее США вслед за Британией объявили об создании аналогичного научного института.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

