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Гуцул рассказала о будущем референдуме о вступлении в ЕС - РИА Новости, 19.05.2024
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11:44 19.05.2024 (обновлено: 11:45 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/gutsul-1946991868.html
Гуцул рассказала о будущем референдуме о вступлении в ЕС
Гуцул рассказала о будущем референдуме о вступлении в ЕС - РИА Новости, 19.05.2024
Гуцул рассказала о будущем референдуме о вступлении в ЕС
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул считает, что голос Гагаузии на референдуме о вступлении в ЕС будет решающим и жители региона вместе... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:44
2024-05-19T11:45
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
илан шор
евросоюз
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КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул считает, что голос Гагаузии на референдуме о вступлении в ЕС будет решающим и жители региона вместе с большинством граждан Молдавии выскажутся против европейской интеграции. Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Парламент постановил, что оба события пройдут 20 октября. Молдавский оппозиционер Илан Шор 18 мая заявил, что запускает кампанию против вступления Молдавии в ЕС, о чем жители должны заявить на референдуме 20 октября. "Уверена, что голос Гагаузии будет решающим: на референдуме 20 октября вместе с большинством граждан Молдовы мы скажем НЕТ европейской интеграции", - написала Гуцул в своем Telegram-канале, отметив, что путь Молдавии - это интеграция в Евразийское экономическое пространство. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240510/gutsul-1945069705.html
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, илан шор, евросоюз, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Илан Шор, Евросоюз, Таможенный союз, В мире
В мире
Гуцул рассказала о будущем референдуме о вступлении в ЕС

Гуцул: голос Гагаузии на референдуме о вступлении в ЕС будет решающим

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул считает, что голос Гагаузии на референдуме о вступлении в ЕС будет решающим и жители региона вместе с большинством граждан Молдавии выскажутся против европейской интеграции.
Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Парламент постановил, что оба события пройдут 20 октября. Молдавский оппозиционер Илан Шор 18 мая заявил, что запускает кампанию против вступления Молдавии в ЕС, о чем жители должны заявить на референдуме 20 октября.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Гуцул поблагодарила Россию за дружеское отношение к Гагаузии
10 мая, 10:32
"Уверена, что голос Гагаузии будет решающим: на референдуме 20 октября вместе с большинством граждан Молдовы мы скажем НЕТ европейской интеграции", - написала Гуцул в своем Telegram-канале, отметив, что путь Молдавии - это интеграция в Евразийское экономическое пространство.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии
5 апреля, 19:44
 
В миреВ миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуИлан ШорЕвросоюзТаможенный союз
 
 
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