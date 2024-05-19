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В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната - РИА Новости, 19.05.2024
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11:48 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/granata-1946992120.html
В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната
В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната - РИА Новости, 19.05.2024
В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната
В "сухом порту" в Одессе, крупного логистического центра, взорвалась граната американского производства, охранник получил тяжелые травмы, сообщает украинское... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:48
2024-05-19T11:48
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В "сухом порту" в Одессе, крупного логистического центра, взорвалась граната американского производства, охранник получил тяжелые травмы, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одессе в логистическом центре для приема фур "Евротерминал" взорвалась американская граната. Тяжелые травмы получил охранник терминала", - говорится в сообщении издания. Правоохранители сообщают, как передает издание, что на месте были найдены осколки от гранаты М-67 американского производства. По их данным, гранату на работу принес сам пострадавший.
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в мире, одесса
В мире, Одесса
В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната

В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната, пострадал охранник

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В "сухом порту" в Одессе, крупного логистического центра, взорвалась граната американского производства, охранник получил тяжелые травмы, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Одессе в логистическом центре для приема фур "Евротерминал" взорвалась американская граната. Тяжелые травмы получил охранник терминала", - говорится в сообщении издания.
Правоохранители сообщают, как передает издание, что на месте были найдены осколки от гранаты М-67 американского производства. По их данным, гранату на работу принес сам пострадавший.
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В Одесской области объекты логистики получили повреждения при взрывах
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