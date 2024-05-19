https://ria.ru/20240519/granata-1946992120.html
В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната
В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната - РИА Новости, 19.05.2024
В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната
В "сухом порту" в Одессе, крупного логистического центра, взорвалась граната американского производства, охранник получил тяжелые травмы, сообщает украинское... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:48
2024-05-19T11:48
2024-05-19T11:48
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В "сухом порту" в Одессе, крупного логистического центра, взорвалась граната американского производства, охранник получил тяжелые травмы, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одессе в логистическом центре для приема фур "Евротерминал" взорвалась американская граната. Тяжелые травмы получил охранник терминала", - говорится в сообщении издания. Правоохранители сообщают, как передает издание, что на месте были найдены осколки от гранаты М-67 американского производства. По их данным, гранату на работу принес сам пострадавший.
https://ria.ru/20231010/infrastruktura-1901657234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса
В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната
В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната, пострадал охранник